Tumore al colon, individuato un nuovo sintomo da non sottovalutare

Preoccupa sempre di più l’incidenza di tumore al colon, che sta aumentando con una preoccupante frequenza anche tra i giovani sotto i 40 anni. A lanciare l’allarme è il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso lo Yale Cancer Center. Secondo gli esperti, il motivo di questa crescente incidenza non è ancora del tutto chiaro, ma si ipotizza che sia legato allo stile di vita e all’ambiente. È quindi fondamentale prestare attenzione ai segnali di pericolo e agire tempestivamente per la prevenzione.

Cos’è il tumore al colon

Il tumore del colon-retto è una delle principali cause di morte per tumore, con l’80% dei casi che si sviluppano a partire da polipi preesistenti, inizialmente benigni ma che possono diventare maligni nel tempo. La malattia colpisce principalmente la popolazione oltre i 60 anni, ma recentemente si è registrato un aumento dei casi anche tra i più giovani.

Individuato un sintomo da non sottovalutare

Il professore Michael Cecchini spiega che c’è un sintomo che non andrebbe sottovalutato, legato alla consistenza e la forma delle feci può essere rilevante nella diagnosi precoce. “Le feci hanno uno spessore e una dimensione come una matita, che è potrebbe essere sintomo del tumore al colon “, ha spiegato il professore.

Un paziente ha notato una variazione nella forma e nella consistenza delle sue feci, diventate più sottili del normale. Questo sintomo, insieme alla perdita di peso e alla diarrea, ha destato l’attenzione degli studiosi. Dopo una serie di controlli, è stato diagnosticato al paziente un tumore al colon allo stadio 4. Questo nuovo sintomo potrebbe essere un campanello d’allarme importante, soprattutto se associato ad altre alterazioni intestinali.

Le feci sottili possono indicare la presenza di un tumore al colon, soprattutto se il tumore è localizzato all’estremità del colon o se si è diffuso all’interno dello stesso, restringendo le pareti intestinali. Le cause del tumore al colon possono essere molteplici, tra cui l’obesità, il consumo di alcol e di cibo poco salutare. Tuttavia, non tutti i casi rispondono a questi criteri e si ipotizza che anche il microbiota intestinale e fattori genetici possano giocare un ruolo importante nello sviluppo della malattia.

Situazione in Italia e l’importanza della prevenzione

Come riporta il sito del Ministero della Salute, in Italia, il tumore del colon-retto è la terza neoplasia più diagnosticata negli uomini e la seconda nelle donne. È quindi fondamentale adottare misure preventive, come controlli regolari e una dieta equilibrata, per ridurre il rischio di sviluppare questa malattia. Gli esperti continuano a studiare il tumore al colon per individuare le cause scatenanti e intervenire tempestivamente per contrastarne la diffusione.