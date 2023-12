In Italia, il nemico silenzioso dei tumori non si nasconde solo nei geni ereditati, ma anche nelle cattive abitudini quotidiane. Fumo, alcol, sedentarietà e sovrappeso si rivelano i quattro “talloni d’Achille” che possono favorire l’insorgenza di malattie gravi come il cancro. Gli esperti, nel report ‘I numeri del cancro in Italia 2023’, sottolineano la necessità di affrontare queste sfide per un futuro più sano.

Tuori in Italia, il quadro attuale

L’abitudine del fumo rimane diffusa, colpendo il 24% dei 18-69enni nel biennio 2021-2022. Fortunatamente, la percentuale di fumatori è in calo rispetto al passato, ma il cammino verso uno stile di vita senza fumo è ancora lungo. Dall’altra parte, l’alcol, sebbene consumato da meno della metà degli adulti, è fonte di preoccupazione con il 17% che ne fa un consumo a ‘maggior rischio’ per la salute.

La sedentarietà colpisce il 29% della popolazione adulta, con un aumento dal 23% del 2008. L’obesità coinvolge il 10% degli adulti, con una tendenza in crescita al Centro-Nord del Paese. La sfida è complessa, poiché coinvolge anche le abitudini alimentari, con solo il 7% che consuma la quantità raccomandata di frutta e verdura al giorno.

Distribuzione geografica delle cattive abitudini

La geografia gioca un ruolo cruciale nelle abitudini dannose. Il Centro-Sud mostra un’elevata prevalenza di fumo, mentre il consumo di alcol è più comune nelle classi sociali più abbienti, riflettendo le tradizioni enogastronomiche del Nord, in particolare del Nord Est del Paese.

Vincere la sfida: come cambiare le abitudini

La lotta contro questi “talloni d’Achille” richiede un impegno collettivo. Educare sulle conseguenze dannose di fumo e alcol, promuovere uno stile di vita attivo e incoraggiare una dieta equilibrata sono passi fondamentali.

Una campagna nazionale potrebbe essere la chiave per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di cambiare queste abitudini. Coinvolgere comunità, scuole e istituzioni può creare un impatto duraturo sulla salute pubblica.

Il report del 2023 evidenzia la necessità di un cambio di rotta nelle abitudini degli italiani. Affrontare il fumo, il consumo eccessivo di alcol, la sedentarietà e il sovrappeso è cruciale per la prevenzione dei tumori. Solo un impegno collettivo può trasformare questi “talloni d’Achille” in punti di forza per una nazione più sana e resiliente.