Un glioma, un tumore al cervello molto aggressivo, è entrato nella vita di una bambina di 4 anni, ma non è riuscito a stroncarla.

Ora la bambina ha 10 anni e suo padre dice: “La più grande combattente che abbia mai conosciuto è Christina Thomas”. La vicenda è raccontata dal Mirror, giornale inglee.

Il padre di Christina è Kenny Thomas, un cantante inglese di successo negli anni ’90.

Quando le fu diagnosticata, tutto ciò che il Servizio Sanitario Nazionale poteva offrire erano le cure palliative. Eppure Christina ha sfidato le probabilità e continua a sfidarle.

L’incubo della famiglia è iniziato intorno ad Halloween 2016 quando hanno notato che Christina, che stava saltando sul trampolino nella loro casa di Norfolk, zoppicava leggermente. Kenny, che ora ha 55 anni, dice che la sua gamba destra si trascinava un po’, così hanno visto un fisioterapista e le hanno fatto delle radiografie. Ma è stato detto loro che il problema era neurologico.

Kenny, il cui più grande successo è stato Thinking About Your Love, stava suonando in quel momento. I sintomi di Christina stavano peggiorando, colpendo la gamba destra, il braccio destro, poi la bocca e la parola. Ha guidato tutta la notte dopo un concerto nel febbraio 2017 per essere in ospedale con Christina e si è rifiutato di andarsene finché non avesse ricevuto una scansione.

La sera ricevette il segnale blu per l’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge. La diagnosi scioccante del chirurgo ha devastato la famiglia in lacrime di Christina. È stato detto loro che aveva un tumore così profondo nel cervello che era inoperabile e che fisicamente non si poteva fare nulla per la giovane.

I medici hanno detto che non c’era speranza per Christina, figlia di Francisca, 41 anni, e sorella di Angela, 13, Joe, nove, e Jude, sei. Ma Kenny ha rifiutato di lasciarsi abbattere. Dice: “Crollare in un mucchio non era un’opzione. Avevo bisogno di alzarmi, combattere e pensare. Aveva studiato medicina cinese per una laurea e sentiva che altri posti avrebbero potuto affrontare la condizione in modo diverso. “Se nella mia vita mi fossi applicato come ho fatto con mia figlia negli ultimi sette anni, se la mia carriera musicale avesse avuto quel livello di tenacia, sarei stata una superstar mondiale”.

A Christina furono somministrati steroidi e lei fu trasferita alle cure palliative. Le furono concessi sei mesi di vita e alla famiglia fu detto se avevano intenzione di portarla a Disney World per farlo velocemente. Kenny dice: “Per quanto Disney World sia bello, può aspettare. Devo andare da qualche parte per farla guarire.

La famiglia voleva trascorrere ogni momento con Christina, ma è stato un intenso atto di giocoleria. Francisca stava ancora allattando Jude e Kenny stava ancora cercando di fare qualche lavoretto per continuare a guadagnare soldi. Kenny dice che Francisca è una dura di Città del Capo, in Sud Africa, che ha avuto un’educazione dura e povera ma c’erano “momenti in cui il peso su di te è così pesante, così pesante”.

Hanno iniziato a rafforzare il sistema immunitario di Christina con integratori e dieta e hanno parlato con medici e genitori in paesi come Messico, Cuba e India. Kenny voleva portare Christina all’estero ed era pronto a combattere i medici in tribunale se avessero rifiutato.

Ha detto loro: “Possiamo solo guadagnare tempo, ma il tempo è prezioso, chissà cos’altro c’è all’orizzonte?” I medici hanno fatto marcia indietro. Christina aveva superato il limite dei sei mesi. Il piano era portare Christina a Colonia, in Germania, per la terapia con cellule dendritiche.

Queste cellule nel nostro corpo aiutano il sistema immunitario a riconoscere e ad attaccare le cellule anormali come il cancro. Quando vengono prelevate dal corpo e coltivate insieme alle cellule tumorali in questa terapia, sono superpotenti per la guerra e reimmesse nel corpo.

Il trattamento non è stato economico, ma un appello di Just Giving sostenuto da altre star, come Tony Hadley degli Spandau Ballet, ha raccolto più di 70.000 euro. Kenny ha anche venduto alcuni beni e ha ipotecato nuovamente la casa per liberare quanto più possibile il più rapidamente possibile.

Dopo questa terapia, hanno avuto accesso a un altro farmaco immunoterapico, ONC201, a Francoforte. Ma la pandemia ha comportato la necessità di spedirlo tramite corriere dalla città tedesca. L’hanno usato per due anni e ci sono stati pochissimi cambiamenti nel tumore.

Ma nell’agosto dello scorso anno Christina ha iniziato ad avere convulsioni, causate da una ciste vicino al cervello, ed è stata ricoverata in terapia intensiva all’Addenbrooke. Kenny dice: “È stato devastante, una scansione ha mostrato che il tumore era ancora stabile ma accanto ad esso si era sviluppata una ciste”.

Ma la disperazione si trasformò in speranza per Kenny e Francisca. Nei cinque anni trascorsi dalla diagnosi di Christina, erano emersi nuovi trattamenti contro il cancro, come le terapie genetiche mirate. Ma la bambina aveva bisogno di una biopsia potenzialmente pericolosa per scoprire la composizione genetica del suo tumore.

Ha subito l’intervento al Great Ormond St Children’s Hospital di Londra nel maggio di quest’anno. Anche la cisti è stata drenata. La coppia è felicissima dei risultati che mostrano che la terapia genica può ridurre il tumore di Christina.

Kenny dice: “Ha sfidato le probabilità, continuiamo a sfidarle”. Christina sta sbocciando a scuola con il supporto individuale. L’orgoglioso Kenny dice: “Ha un senso dell’umorismo vivace e contagioso. Anche quando è andata in ospedale, ha semplicemente seguito il flusso e lo ha sopportato. È coraggiosa, va bene.”