Vaccino contro il Covid, come si fa: scongelare 3 ore, siringa di precisione, 15 minuti di osservazione

Come ci si fa il vaccino contro il Covid. Vaccino da scongelare 3 ore, poi da capovolgere, diluire, e uniformare la pressione. Quindi estrarre la dose dalla fiala. La siringa deve essere di precisione (non quella sterile) e ci si vaccina in zona protetta.

Inoltre la vaccinazione dura mezzora e non si può andare via prima di 10-15 minuti di osservazione. Il vaccino viene somministrato in due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. Il vaccino non contiene virus, quindi non può provocare la malattia Covid.

Vaccino contro il Covid, come si fa e come agisce

Il Covid infetta le persone utilizzando una proteina di superficie, denominata Spike, che permette l’accesso dei virus nelle cellule. Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina Spike e quindi impedisce l’infezione delle cellule.

Il vaccino COVID-19 è fatto con molecole di acido ribonucleico messaggero (mRNA) che contengono le istruzioni perché le cellule della persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine Spike. Nel vaccino le molecole di mRNA sono inserite in una microscopica vescicola lipidica che permette l’ingresso del mRNA nelle cellule. Una volta iniettato, l’mRNA viene assorbito nel citoplasma delle cellule e avvia la sintesi delle proteine Spike. Le proteine prodotte stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici.

Quanto è efficace il vaccino anti Covid?

I risultati di questi studi hanno dimostrato che due dosi del vaccino somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra possono impedire al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Il 95% di riduzione si riferisce alla differenza tra i 162 casi che si sono avuti nel gruppo degli oltre 18mila che hanno ricevuto il placebo e i soli 8 casi che si sono avuti negli oltre 18mila che hanno ricevuto il vaccino.

La protezione è efficace subito dopo l’iniezione? Quanto dura?

No, l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose. La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. (Fonte Il Sole 24 Ore).