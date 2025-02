Sia uomini che donne sono attratti da partner più giovani: è quanto indica l’analisi relativa a 4.500 appuntamenti al buio con una app di dating, condotta dal gruppo dell’Università della California a Davis coordinato da Paul Eastwick e pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas.

I dati relativi a 6.000 utenti di una piattaforma di dating

La ricerca ha analizzato i dati relativi a 6.000 utenti di una popolare piattaforma di dating, di età compresa tra 22 a 85 anni, la metà dei quali uomini e per la maggior parte eterosessuali. Risultato? Nella fase di selezione dei profili di un potenziale partner, sia gli uomini che le donne preferiscono persone più giovani .

“E’ un dato che colpisce – ha osservato Eastwick – perché solitamente nelle coppie miste gli uomini tendono a essere più grandi delle donne. Inoltre, le donne affermano generalmente di preferire partner più grandi di loro”.

Gioventù più attraente

Eppure così non è, e la stessa tendenza si registra in modo indipendente dall’etnia o dal reddito. Tutto questo nonostante la maggior parte degli utenti, rispondendo alle domande sui sondaggi, indicasse un limite di età per gli appuntamenti che preferiva. Le scelte effettive puntano però verso persone più giovani rispetto a quanto indicato.

“Che le persone ne siano consapevoli o no – ha aggiunto Eastwick – questi risultati suggeriscono che nel momento di possibile attrattiva iniziale sia uomini e che donne trovano la gioventù (un po’) più attraente”.