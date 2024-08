Butch e Suni, i due astronauti bloccati nella Stazione spaziale: navicella ai box, se va bene tornano nel 2025

Ancora nessuna data per il rientro sulla Terra di Starliner, il taxi spaziale della Boeing lanciato a giugno e tuttora attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, a causa di problemi tecnici che impediscono la ripartenza dei due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams.

Lo dice oggi la Nasa in una conferenza stampa di aggiornamento, aggiungendo che i dati ottenuti con i test effettuati nelle ultime settimane sono pronti per una revisione che verrà effettuata probabilmente la settimana prossima. La revisione dovrebbe consentire di prendere le decisioni necessarie sul rientro di Starliner.

Nel caso la navetta non dovesse essere ritenuta sicura, infatti, la scorsa settimana la Nasa aveva messo sul tavolo anche la possibilità per Wilmore e Williams di lasciare la Iss a bordo di una Crew Dragon della SpaceX nel febbraio 2025. Ken Bowersox, responsabile per le operazione delle missioni spaziali alla Nasa, ha precisato che il problema principale riscontrato sulla Starliner, e al quale i tecnici stanno lavorando, riguarda il sistema di propulsione.