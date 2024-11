È capitato a tutti di svegliarsi con una strana sensazione, quella di aver vissuto un incubo in piena notte. Dalla percezione di cadere alla perdita dei denti, dall’essere inseguiti al mancare un appuntamento importante: scopriamo quali sono gli incubi più comuni e come affrontarli.

L’incubo più comune

Sebbene i sogni siano solitamente associati a una reazione allo stress, ai farmaci o alla mancanza di sonno, si ritiene che alcuni incubi abbiano cause più specifiche.

Un sondaggio Amerisleep condotto su 2mila persone, ha svelato che cadere è l’incubo più comune, segnalato da poco più del 64% degli intervistati. Altri hanno segnalato incubi come perdere un evento importante, svegliarsi tardi, la morte di una persona cara o la sensazione di perdere i denti.

Alcuni esperti suggeriscono che la sensazione di cadere sia una risposta al rilassamento del corpo e all’addormentamento, spesso seguito da un brusco risveglio della persona. Healthline, tra le cause di questo fenomeno, segnala anche insicurezza, ansia o il sentirsi sopraffatti.

Gli incubi ricorrenti e le cause

Più del 63% delle persone intervistate da Amerisleep ha riferito di aver sognato di essere inseguiti, segnalato dagli esperti come uno degli incubi più comuni. “È interessante notare che, nel corso del tempo e delle culture, gli esseri umani tendono ad avere temi onirici molto simili, e spesso questi sono legati agli impulsi di sopravvivenza”, ha affermato la dottoressa Leslie Ellis.

“È un segnale che i livelli di stress della persona sono elevati, perché sta vivendo una sorta di minaccia. Il più delle volte riguarda qualcosa dalla quale la persona sta scappando, come una conversazione importante, una scadenza o più semplicemente una responsabilità nel quotidiano. È uno degli incubi ricorrenti per tutti coloro che evitano il confronto, il conflitto e le grandi manifestazioni di emozioni”, ha rivelato la dottoressa.

Il 34% delle persone intervistate ha poi parlato di un incubo nel quale si ha la sensazione di perdere i denti. Gli esperti avevano dichiarato a Psych Central che perdere i denti in sogno potrebbe essere associato a un sintomo di stress e a un’immagine negativa di sé. “I denti sono un simbolo di orgoglio e di forza”, ha affermato la terapista Megan Harrison. “Il sogno potrebbe rappresentare sentimenti di inadeguatezza o vulnerabilità nella tua vita”.

Stando a un’indagine condotta da Get Laid Beds, si è notato come su Google, tra le ricerche riguardo agli incubi, quella della sensazione di perdere i denti sia una delle più gettonate, con una media di oltre 60mila ricerche mensili.

Come affrontare gli incubi più comuni

La dottoressa Deborah Lee propone alcuni metodi per alleggerire l’ansia e quindi ridurre la frequenza di questi incubi. La dottoressa suggerisce di evitare gli schermi prima di addormentarsi, che emettendo luce blu potrebbero influenzare negativamente la qualità del sonno. Per la dottoressa stare troppo tempo sullo schermo, quando per esempio non si riesce a dormire, è una fonte di distrazione inutile che non ti aiuterà a prendere sonno.

Esistono, però, alcune “distrazioni” positive che potrebbero aiutarti a dormire e ad alleggerire il tuo stress, come per esempio leggere un libro o ascoltare un suono rilassante specifico. Anche la musica aiuta.

La dottoressa suggerisce poi la rinomata tecnica “4-7-8“. Questo metodo consiste nell’inspirare per quattro secondi, trattenere il respiro per 7 e infine espirare per 8 secondi. Se lo si fa per almeno due volte, questa tecnica dovrebbe aiutarti a calmare lo stress e a indurre il sonno.

Infine, la dottoressa propone di tenere un diario e di aggiornarlo quotidianamente. Puoi annotare i tuoi pensieri, i sentimenti provati, cosa mangi, con chi parli e così via. Questo può aiutarti a stabilire alcuni modelli che potrebbero influenzare e provocare i tuoi incubi.