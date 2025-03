Che faccia avevano i primi colonizzatori europei, chi erano i primi ominidi che all’alba del Pleistocene si spinsero fuori dall’Africa per popolare l’Eurasia?

Recenti e innovative tecniche di imaging tridimensionale aiutano a decifrare le informazioni contenute nei più antichi resti fossili. Come il frammento di un osso che comprende lo zigomo e parte della mascella e che sta facendo riscrivere la storia dei primi europei.

Due specie diverse di ominidi

Questo frammento suggerisce infatti che la colonizzazione del continente sia iniziata almeno 1,8 milioni di anni fa e che a intraprenderla furono almeno due specie diverse di ominidi, cioè quel gruppo di primati dai quali hanno avuto origine anche gli esseri umani moderni.

Come riportato sulla rivista Nature, il frammento del volto è stato scoperto nel 2022 in uno dei più importanti siti archeologici d’Europa, la Sierra de Atapuerca nel Nord della Spagna, ed è stato analizzato dal gruppo di ricerca internazionale guidato da Rosa Huguet, dell’Istituto Catalano di Paleoecologia Umana ed Evoluzione Sociale dei Centri di Ricerca della Catalogna (Iphes-Cerca).

Il fossile è stato oggetto di un meticoloso lavoro di ricostruzione durato circa 2 anni, che ha combinato tecniche tradizionali di restauro con strumenti più avanzati e analisi in 3D.

L’esame del frammento, soprannominato ‘Pink’, ha rivelato che non appartiene a Homo antecessor, i cui fossili sono stati in passato individuati sempre nella Sierra de Atapuerca, bensì ad un ominide più primitivo che potrebbe essere Homo erectus, anche se non è stato possibile identificarlo con certezza.

Il frammento di osso data tra 1,1 e 1,4 milioni di anni fa

“Homo antecessor condivide con Homo sapiens un volto dall’aspetto più moderno e una struttura ossea nasale prominente, mentre i tratti del viso di Pink sono più primitivi, simili ad Homo erectus, in particolare nella sua struttura nasale piatta e sottosviluppata”, afferma Huguet.

“Tuttavia, le prove sono ancora insufficienti per una classificazione definitiva”. Datato tra 1,1 e 1,4 milioni di anni fa, il frammento osseo è dunque molto più antico dei resti di Homo antecessor trovati finora, che risalgono invece a circa 860mila anni fa: ciò suggerisce che questo individuo appartenesse ad una popolazione giunta in Europa molto prima.

“La scoperta di prove di diverse popolazioni di ominidi nell’Europa occidentale – aggiunge Eudald Carbonell dell’Iphes-Cerca, tra gli autori dello studio – suggerisce che questa regione sia stata un punto chiave nella storia evolutiva del genere Homo”.