È partita la ricerca dell’antico ponte di terra che 22mila anni fa, quando il livello del mare era circa 120 metri più basso di quello attuale, univa la Sicilia Sud-orientale all’isola di Malta e a quella vicina di Gozo.

Un vero e proprio corridoio naturale che gli animali, e forse i primi esseri umani, avrebbero potuto utilizzare per spostarsi tra le due regioni facilitando i flussi migratori.

La spedizione Bridges della nave Gaia Blu

Il 29 dicembre è infatti iniziata la spedizione Bridges, della nave Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’obiettivo è individuare ciò che resta di questo lembo di terra ormai sommerso.

La campagna di ricerca, nata dalla collaborazione tra Istituto di Scienze marine del Cnr, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) e Università di Malta, proseguirà fino al 7 gennaio 2026.

I ricercatori coordinati da Maria Filomena Loreto del Cnr-Ismar ed Emanuele Lodolo dell’Ogs utilizzeranno innovative apparecchiature per la mappatura presenti a bordo della nave, che permetteranno di capire la morfologia del fondale marino attuale quella del passatoe del passato, e di identificare le vecchie linee di costa.

I ricercatori dovranno inoltre raccogliere campioni di sedimenti che aiuteranno a determinare quando e per quanto tempo il lembo di terra è stato percorriibile, così come a individuare la presenza di eventuali segni del passaggio di esseri viventi.