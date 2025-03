Gaia, la navicella spaziale europea che dal 2014 col suo super telescopio ha aperto agli astronomi i segreti del cosmo, è arrivata al termine della sua missione.

Giovedì 27 marzo 2025, informa Katrina Miller sul New York Times, gli specialisti di missione dell’Agenzia spaziale europea invieranno Gaia in orbita attorno al sole e la spegneranno dopo oltre un decennio di servizio agli astronomi di tutto il mondo.

“Gaia è stata e sarà incredibilmente importante per la nostra comprensione del cosmo”, ha detto Lisa Kaltenegger, un’astronoma della Cornell University che, nel 2021, ha utilizzato il catalogo di Gaia per scoprire quali mondi alieni potrebbero essere in grado di vederci.

La navicella ha tracciato la mappa del cosmo dal 2014, creando una vasta enciclopedia delle posizioni e dei movimenti degli oggetti celesti nella nostra Via Lattea e oltre.

Gaia ha chiuso gli occhi alla luce delle stelle il 15 gennaio. Da allora, gli specialisti di missione hanno condotto i test tecnici finali degli strumenti della navicella spaziale che potrebbero aiutare con il funzionamento dei futuri telescopi.

Il suo orientamento rispetto al sole è cambiato durante questi test, rendendo la navicella abbastanza luminosa da essere individuata dagli astronomi amatoriali nel cielo notturno.

Il grande contributo di Gaia alla astronomia

È difficile misurare l’ampiezza dello sviluppo e della scoperta che l’osservatorio rotante ha consentito, commenta Miller. Che poi elenca alcuni numeri: quasi due miliardi di stelle, milioni di potenziali galassie e circa 150.000 asteroidi. Queste osservazioni hanno portato a più di 13.000 studi, finora, da parte degli astronomi.

Lanciato nel 2013, l’obiettivo principale di Gaia era quello di rivelare la storia e la struttura della Via Lattea creando la mappa tridimensionale più precisa delle posizioni e delle velocità di un miliardo di stelle. Con solo una frazione di quei dati, gli astronomi hanno stimato la massa dell’alone di materia oscura che avvolge la nostra galassia e hanno identificato migliaia di stelle intruse, ingerite da un’altra galassia 10 miliardi di anni fa.

La misurazione delle vibrazioni in corso nel disco della Via Lattea, una sorta di sismologia galattica, scrive Miller, ha anche portato alla prova di un incontro con una galassia satellite che orbita attorno alla nostra molto più di recente di quanto gli scienziati avessero creduto.

La sonda spaziale ha aiutato a osservare lune che orbitano altri mondi nel nostro sistema solare, ha catturato terremoti stellari e ha individuato stelle iperveloci che sfrecciano attraverso la Via Lattea. Nel suo catalogo di stelle, gli astronomi hanno trovato indizi di nuovi pianeti e buchi neri, tra cui il più vicino conosciuto alla Terra. I cosmologi hanno utilizzato i registri di stelle pulsanti di Gaia per aiutare a misurare il tasso di espansione del nostro universo, aggiunge Miller.

La missione ha iniziato a registrare dati circa sei mesi dopo il suo lancio. Per più di 10 anni, ha ruotato lentamente nello spazio a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, dove la gravità del nostro pianeta e del sole si bilancia con il moto del satellite.

Una nuova fase

Telescopi gemelli, puntati in direzioni diverse sulla navicella spaziale, scansionavano il cielo, catturando la luce ottica che attraversava il suo campo visivo. Tre strumenti a bordo misuravano con precisione le posizioni, le velocità e i colori delle stelle e di altri oggetti celesti. Da questi dati, gli scienziati hanno dedotto informazioni su temperatura, massa e composizione chimica.

Numerosi nuovi veicoli spaziali, aggiorna Miller, stanno estendendo l’eredità scientifica di Gaia utilizzando il catalogo di stelle della missione per calibrare le loro osservazioni. Tra questi, il James Webb Space Telescope della NASA e la missione Euclid dell’Agenzia spaziale europea. Anche il prossimo Vera C. Rubin Observatory di costruzione americana e l’Extremely Large Telescope europeo, entrambi in Cile, trarranno vantaggio da ciò che Gaia ha visto.

Gli scienziati europei stanno già pianificando un veicolo spaziale successore che porterà avanti la torcia galattica di Gaia, la prossima volta raccogliendo luce infrarossa, anziché ottica. Un tale telescopio non verrebbe lanciato prima del 2040 e aiuterebbe gli astronomi a scrutare attraverso la polvere che avvolge il centro della Via Lattea. Nel frattempo, Gaia trascorrerà il resto dei suoi giorni orbitando attorno alla nostra stella natale, il Sole, un cimitero degno di nota, data la sua esplorazione di oggetti più distanti nella Via Lattea.