Dal 2000 a oggi, ogni anno sono andate perse 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio dai ghiacciai continentali, escludendo quelli dell’Artico e dell’Antartide. Questa quantità d’acqua equivale al consumo dell’intera popolazione mondiale in 30 anni. Sono i dati emersi da un’importante ricerca internazionale coordinata dal Servizio di Monitoraggio Mondiale dei Ghiacciai, pubblicata sulla rivista Nature.

Uno studio di portata globale

L’indagine ha integrato i risultati di 233 studi indipendenti, inclusi quelli delle missioni CryoSat dell’Agenzia Spaziale Europea. Grazie a questa analisi dettagliata, i ricercatori sono riusciti a ricostruire con grande precisione la riduzione di tutti i ghiacciai del mondo, escludendo quelli della Groenlandia, dell’Artico e del continente antartico. Secondo le stime, tra il 2000 e il 2023 la perdita di massa glaciale ha raggiunto i 6.542 miliardi di tonnellate, contribuendo per 18 millimetri all’innalzamento globale del livello del mare.

Un impatto diretto sulla disponibilità d’acqua

La quantità di ghiaccio persa ogni anno equivale a ciò che l’intera umanità consumerebbe in 30 anni, assumendo un fabbisogno medio di tre litri d’acqua potabile al giorno per persona. “Si tratta di acqua preziosa, fondamentale soprattutto per le comunità dell’Asia centrale e delle Ande, dove i ghiacciai giocano un ruolo chiave nella regolazione delle risorse idriche”, ha spiegato Michael Zemp, dell’Università di Zurigo e coordinatore dello studio.

Conseguenze sull’innalzamento del livello del mare

Oltre alla perdita di acqua dolce, lo scioglimento dei ghiacciai ha un impatto diretto sull’innalzamento degli oceani. Dopo l’aumento del volume dei mari causato dal riscaldamento globale, i ghiacciai rappresentano attualmente il secondo maggiore fattore di crescita del livello del mare, superando persino lo scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide. La continua riduzione dei ghiacciai non solo mette a rischio interi ecosistemi, ma rappresenta anche una minaccia concreta per milioni di persone che dipendono da queste risorse idriche per la loro sopravvivenza.