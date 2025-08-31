Come in un “giallo” ci sono parti del corpo che l’evoluzione non riesce ancora a spiegare. Un esempio.

I testicoli umani sono molto più piccoli, in proporzione, rispetto ad alcuni dei nostri cugini primati. L’evoluzione può spiegarci il perché. Ma le dimensioni di altre parti del corpo sono un po’ più misteriose, rivela per la BBC Max Telford, professore di Zoologia e Anatomia Comparata presso l’University College di Londra. Telford scrive di anatomia evolutiva nel suo nuovo libro, The Tree of Life.

Il corpo umano è una macchina le cui numerose parti – dai dettagli microscopici delle nostre cellule agli arti, agli occhi, al fegato e al cervello – sono state assemblate a singhiozzo nel corso dei quattro miliardi di anni della nostra storia.

Ma gli scienziati si chiedono ancora perché ci siamo evoluti in questa particolare forma. Perché gli esseri umani hanno un mento unico, per esempio? E perché, in rapporto al peso corporeo, un testicolo umano è il triplo di quello di un gorilla ma un quinto di quello di uno scimpanzé?

La storia dell’evoluzione ci racconta come, partendo da semplici origini, ogni specie si sia formata, quando ogni componente che compone una creatura vivente è stato aggiunto al suo modello. Se risaliamo l’albero evolutivo della vita, possiamo seguire un percorso tortuoso che tocca i rami sempre più specializzati a cui appartiene una specie.

La dimensione dei testicoli

La dimensione dei testicoli dei primati ci fornisce un esempio classico. I maschi adulti del colobo bianco e nero abissino e del macaco dal berretto hanno all’incirca le stesse dimensioni. Ma, come gli scimpanzé, gli esseri umani e i gorilla, queste scimmie simili hanno testicoli molto diversi. I testicoli del colobo pesano solo 3 g (0,1 oz). I testicoli dei macachi, al contrario, pesano ben 48 g (1,7 oz).

Testicoli più grandi si trovano costantemente nelle specie promiscue e più piccoli in quelle monogame.

Si potrebbero trovare diverse spiegazioni plausibili per le diverse dimensioni dei testicoli. I testicoli di grandi dimensioni potrebbero essere l’equivalente della coda del pavone, non utili di per sé ma attraenti per le femmine. Ma forse la spiegazione più plausibile riguarda il modo in cui si accoppiano.

Un colobo maschio compete ferocemente per l’accesso a un harem di femmine che si accoppieranno esclusivamente con lui. I macachi, d’altra parte, vivono in pacifici gruppi misti di circa 30 scimmie e hanno un approccio diverso all’amore, in cui tutti si accoppiano con tutti gli altri: maschi con più femmine (poligamia) e femmine con più maschi (poliandria).

Il colobo con il suo harem può farla franca producendo un minimo indispensabile di sperma: se una goccia è sufficiente per far nascere un cucciolo, perché produrne di più? Per un macaco maschio la competizione per la riproduzione avviene in una battaglia tra il suo sperma e quello di altri maschi che si accoppiano prima o dopo. Un macaco maschio con testicoli grandi dovrebbe produrre più spermatozoi, aumentando così le sue possibilità di trasmettere i geni.

È una spiegazione sensata per le diverse dimensioni dei testicoli, ma è vera? È qui che entra in gioco l’evoluzione convergente.

Se osserviamo l’intero ramo dell’albero della vita dei mammiferi, scopriamo che ci sono molti gruppi di mammiferi che hanno sviluppato testicoli di tutte le dimensioni. In quasi tutti questi casi, testicoli più grandi si trovano costantemente nelle specie promiscue e più piccoli in quelle monogame.

Il mento umano è stato terreno fertile per discussioni tra scienziati sul suo scopo.

Un gorilla maschio silverback con testicoli piccoli ha accesso esclusivo a un harem. Scimpanzé e bonobo con testicoli grandi sono infatti altamente promiscui. I delfini, nel frattempo, potrebbero avere i testicoli più grandi tra i mammiferi, rappresentando fino al 4% del loro peso corporeo (equivalente a testicoli umani che pesano circa 3 kg). Sebbene la vita sessuale dei delfini selvatici sia naturalmente difficile da studiare, i delfini dal lungo rostro almeno soddisfano le nostre aspettative, impegnandosi in accoppiamenti di massa chiamati wuzzle.

È stato grazie alle molteplici osservazioni fornite dall’evoluzione convergente che siamo stati in grado di scoprire questa correlazione coerente tra dimensioni dei testicoli e vita sessuale in tutti i mammiferi. E per quanto riguarda gli esseri umani, abbiamo dimensioni dei testicoli da qualche parte nel mezzo: puoi farne ciò che vuoi!

Il giallo del mento umano

Il mento umano è stato terreno fertile per discussioni tra scienziati sul suo scopo. Come per i testicoli, ci sono una mezza dozzina di idee plausibili per spiegare l’evoluzione del mento umano. Potrebbe essersi evoluto per rafforzare la mascella di un cavernicolo in lotta. Forse il mento si è evoluto per esagerare la magnificenza di una barba virile. Potrebbe persino essere un sottoprodotto dell’invenzione della cucina e del cibo più morbido che ha prodotto: un promontorio facciale inutilizzabile, lasciato indietro dalla marea ritirata di una mascella che si indebolisce.

È interessante notare, tuttavia, che il mento non si trova in nessun altro mammifero, nemmeno nei nostri cugini più prossimi, i Neanderthal. Grazie all’unicità del mento dell’Homo sapiens, mentre disponiamo di una ricca serie di possibili spiegazioni per il suo scopo evolutivo, in assenza di un’evoluzione convergente, non abbiamo un modo sensibile per verificarle.

Alcuni aspetti della natura umana potrebbero essere destinati a rimanere un mistero