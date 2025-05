Superata la Critical Design Review, l’elicottero nucleare sviluppato dalla NASA è pronto per il lancio previsto per il 2028, tramite un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Kennedy Space Center, in Florida. La missione Dragonfly, che “rivoluzionerà la nostra comprensione della vita nell’universo”, avrà come obiettivo principale l’esplorazione di Titano, la più grande luna di Saturno e la seconda luna più grande del sistema solare dopo Ganimede di Giove. La missione, con un budget di 3,1 miliardi di euro, durerà tre anni e si baserà sulla ricerca di vita extraterrestre.

L’elicottero nucleare della NASA

“Il superamento di questa importante fase della missione significa che la progettazione, la fabbricazione, l’integrazione e i piani di collaudo di Dragonfly sono stati tutti approvati, e la missione può ora concentrare i suoi sforzi sulla vera e propria costruzione del veicolo spaziale”, si legge nel comunicato rilasciato dalla NASA. La missione Dragonfly, selezionata dall’agenzia spaziale statunitense già nel 2019, è dunque giunta a un punto di svolta significativo, nonostante i continui ritardi e il superamento dei costi. L’obiettivo della missione, come detto, è quello di esplorare Titano, che gli scienziati considerano di estrema importanza: ci sono infatti condizioni promettenti riguardo alla presenza di vita extraterrestre.

La missione, nelle mani del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), sfrutterà il funzionamento di un particolare tipo di elicottero, un velivolo innovativo, grande come un’automobile, alimentato da energia nucleare. L’elicottero studierà l’atmosfera e il suolo del satellite naturale di Saturno, alla ricerca di chimica prebiotica e potenziali segnali di vita. Nello specifico, alcuni scienziati ipotizzano che al di sotto della crosta ghiacciata della luna si nasconda un oceano di acqua salata, una particolarità che aumenta le probabilità che Titano possa ospitare la vita.