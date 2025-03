Nella serata di lunedì 24 marzo, nei cieli europei è apparsa una spettacolare spirale luminosa che ha lasciato senza parole molti osservatori. Affascinante e inaspettato, il fenomeno è stato immortalato in numerose fotografie e video, che sono rapidamente diventati virali sui social media. In diverse parti d’Italia e d’Europa, gli utenti hanno condiviso le immagini, ipotizzando le più svariate spiegazioni, tra cui teorie legate agli UFO e ad eventi atmosferici insoliti.

Nonostante le speculazioni iniziali, gli esperti hanno rapidamente individuato una causa razionale per l’evento. Sebbene non ci sia stata una conferma ufficiale immediata, fenomeni simili sono già stati osservati in passato e sono solitamente riconducibili ai lanci di razzi o satelliti. In particolare, il rilascio di carburanti o gas nell’atmosfera da parte di un vettore spaziale può generare spettacolari effetti ottici, che, visti dalla Terra, appaiono come spirali luminose o scie colorate.

Il lancio di SpaceX

Secondo gli esperti, l’enigmatica spirale sarebbe stata provocata dal lancio di un razzo Falcon 9 della compagnia SpaceX, fondata da Elon Musk. Negli ultimi anni, eventi simili sono stati documentati in diverse parti del mondo, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti all’Europa. In particolare, il secondo stadio dei razzi Falcon 9, dopo aver rilasciato il carico utile come satelliti o strumenti scientifici, effettua una manovra di rilascio dei gas residui. Questo processo può dare origine a spettacolari spirali visibili dalla superficie terrestre, specialmente nelle ore notturne o durante l’alba e il tramonto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi ha paura del buio? (@chpdb)

La conferma degli esperti

Come riportato dalla pagina Instagram ‘Chpdb’, specializzata in astrofisica, la cosiddetta “spiral anomaly” – nome con cui il fenomeno è noto a livello internazionale – è stata provocata dal lancio della missione #NROL69. Il decollo del razzo Falcon 9 è avvenuto alle 18:48 da Cape Canaveral, e, nella successiva orbita, intorno alle ore 21:00, il vettore ha sorvolato l’Europa, lasciando dietro di sé la suggestiva scia luminosa.