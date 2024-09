La qualità del sonno e come il metodo scandinavo può migliorare le notti in coppia

Avere un sonno di qualità e dormire a sufficienza sono fondamentali per la nostra salute generale. La mancanza di sonno può causare stanchezza, difficoltà di concentrazione e problemi alla vista a breve termine, mentre un sonno irregolare può aumentare il rischio di malattie a lungo termine. Per garantire un riposo ottimale, è cruciale considerare non solo il nostro sonno individuale, ma anche come questo possa essere influenzato dalla vita di coppia. Ecco una panoramica delle ore di sonno raccomandate in base all’età per aiutarti a mantenere una buona salute del sonno.

Il problema del sonno in coppia e il metodo scandinavo

Condividere il letto con un partner può comportare sfide, come conflitti per le coperte e problemi di spazio. Sempre più coppie cercano soluzioni per migliorare la qualità del loro sonno senza compromettere la loro intimità. Una delle soluzioni più recenti e popolari è il “metodo scandinavo“, che è diventato un trend su TikTok. Questo metodo prevede l’uso di due piumoni separati su un letto matrimoniale. In questo modo, entrambi i partner possono utilizzare il proprio piumone senza preoccuparsi di litigare per la coperta. Cecilia Blomdahl, una tiktoker svedese, ha condiviso questa tecnica sui social, ottenendo oltre 1,7 milioni di visualizzazioni.

Confronto con il “divorzio del sonno”

Il metodo scandinavo è visto come una soluzione meno radicale rispetto al “divorzio del sonno”, una pratica che prevede di dormire in letti separati. Questa scelta radicale è sempre più popolare tra le coppie che cercano di migliorare la qualità del sonno senza rinunciare alla vicinanza fisica. Ellen Wermter, esperta di medicina comportamentale del sonno, spiega che il metodo scandinavo è ideale per chi desidera mantenere il letto matrimoniale senza compromettere il sonno. Dormire insieme può essere problematico per vari motivi, inclusi la temperatura corporea del partner, i movimenti notturni e il semplice spazio occupato.