L’asteroide Apophis potrebbe dirigersi verso la Terra: la soluzione è un’esplosione nucleare

L’asteroide Apophis, noto per il suo nome inquietante e le dimensioni di circa 300 metri, ha catturato l’attenzione di scienziati e appassionati per le sue potenziali, sebbene improbabili, possibilità di collisione con la Terra. Le prossime date in cui si avvicinerà al nostro pianeta sono nel 2029, 2036 e 2069. Sebbene le probabilità di un impatto siano molto basse, l’attraversamento del gravitational keyhole potrebbe alterare la sua traiettoria, creando nuove incognite.

Nuovi calcoli e possibili scenari

Un recente studio del fisico canadese Paul Wiegert ha introdotto un fattore che potrebbe aumentare significativamente il rischio di collisione. Secondo la ricerca, un impatto con un altro corpo celeste di almeno 3,5 metri potrebbe spostare la traiettoria di Apophis di 60 centimetri, abbastanza per aumentare le probabilità di impatto a una su un milione. Anche se questo scenario rimane improbabile, essendoci una probabilità di una su due miliardi che Apophis venga colpito da un altro corpo celeste, rappresenta una possibilità da non escludere del tutto.

Soluzioni possibili: missione Dart e opzione nucleare

Nel caso in cui Apophis si dirigesse verso la Terra, gli scienziati hanno già esplorato soluzioni per deviare la sua traiettoria. La prima opzione è replicare la missione Dart del 2022, che ha dimostrato la possibilità di deviare un asteroide utilizzando una sonda spaziale. La sonda Dart è riuscita a frammentare l’asteroide Dimorphos, modificandone l’orbita. Questa strategia richiederebbe però tempo e preparazione per essere efficace.

Se il tempo fosse insufficiente, una soluzione più drastica potrebbe essere un’esplosione nucleare. Un esperimento condotto dai Sandia National Laboratories ha simulato l’impatto di radiazioni di alta intensità su un modello di asteroide, dimostrando che una forte esplosione potrebbe deviare asteroidi anche più grandi di Apophis. Questa tecnica, che ricorda scenari da film come Armageddon, potrebbe essere utilizzata in casi estremi, sebbene resti una misura spettacolare e complessa da mettere in pratica.