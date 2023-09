Nel Sistema solare, oltre l’orbita di Nettuno, potrebbe nascondersi un pianeta fantasma con una massa da 1,5 a 3 volte quella della Terra.

Lo indicano le simulazioni pubblicate su The Astronomical Journal da due astrofisici giapponesi, Patryk Sofia Lykawka della Kindai University di Osaka e Takashi Ito dell’Osservatorio astronomico nazionale del Giappone.

Nell’ultimo decennio diversi studi hanno ipotizzato l’esistenza di un pianeta ai confini del Sistema solare, il cosiddetto Pianeta Nove. Questa nuova ricerca, invece, indica la possibile esistenza di un pianeta ancora più vicino a noi, nella fascia di Kuiper. Questa regione a forma di anello contiene tantissimi oggetti di piccola taglia, come asteroidi, comete e altri piccoli pezzi di materiale, probabilmente costituiti da ghiaccio. I due astrofisici giapponesi hanno notato che alcuni di questi oggetti si comportano in modo anomalo, come se la loro orbita fosse influenzata dall’attrazione gravitazionale di un oggetto più grande.

Nel Sistema solare c’è un pianeta fantasma oltre l’orbita di Nettuno? Le simulazioni al computer

Incuriositi da questi dati, hanno condotto una serie di simulazioni al computer per cercare una spiegazione. I risultati hanno indicato come probabile l’esistenza di un pianeta della fascia di Kuiper e ne hanno perfino tracciato un possibile identikit: secondo i calcoli dovrebbe avere una massa da 1,5 a 3 volte quella della Terra, un’inclinazione di circa 30 gradi e un’orbita che lo porterebbe a una distanza dal Sole compresa tra 250 e 500 unità astronomiche (una unità astronomica è la distanza che separa la Terra dal nostro Sole, pari a circa 149,6 milioni di chilometri).