Nobel 2024 tutti i vincitori: date, premi e selezioni

Il mese di ottobre è quello dell’assegnazione dei Premi Nobel. Questi riconoscimenti, istituiti nel 1895 da Alfred Nobel, vengono conferiti ogni anno a individui o gruppi che hanno dato un contributo significativo nei campi della medicina, fisica, chimica, letteratura, pace e scienze economiche. Il 2024 non fa eccezione, con gli annunci previsti tra il 7 e il 14 ottobre. Oltre all’onore, i vincitori riceveranno un premio in denaro di circa 1 milione di euro.

Nobel 2024, le date

La settimana dedicata all’annuncio dei Premi Nobel nel 2024 si è aperta oggi 7 ottobre con la proclamazione del Nobel per la Fisiologia o la Medicina. A seguire, nei giorni successivi, saranno annunciati i premi per la Fisica, la Chimica, la Letteratura, la Pace e, infine, il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche. Questo calendario segue una tradizione ormai consolidata, in cui l’attenzione mediatica mondiale si concentra su Stoccolma e Oslo, le due città simbolo dell’evento.

Ecco una panoramica delle date chiave:

7 ottobre 2024 : Nobel per la Fisiologia o la Medicina.

: Nobel per la Fisiologia o la Medicina. 8 ottobre 2024 : Nobel per la Fisica.

: Nobel per la Fisica. 9 ottobre 2024 : Nobel per la Chimica.

: Nobel per la Chimica. 10 ottobre 2024 : Nobel per la Letteratura.

: Nobel per la Letteratura. 11 ottobre 2024 : Nobel per la Pace.

: Nobel per la Pace. 14 ottobre 2024: Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche.

La scelta di assegnare i premi in giorni diversi è volta a dare risalto a ciascun riconoscimento, permettendo al pubblico e ai media di concentrarsi su ogni singola premiazione. Tuttavia, è importante ricordare che, sebbene gli annunci si tengano a ottobre, la cerimonia ufficiale di consegna avviene il 10 dicembre, in occasione dell’anniversario della morte di Alfred Nobel.

Le categorie dei Premi Nobel

I premi Nobel comprendono cinque categorie principali, stabilite dallo stesso Alfred Nobel nel suo testamento, firmato il 27 novembre 1895. Le discipline scelte riflettono i campi che Nobel riteneva cruciali per il progresso dell’umanità. Questi premi, tra i più ambiti al mondo, sono:

Fisiologia o Medicina : un riconoscimento per le scoperte rivoluzionarie nel campo medico e fisiologico. È assegnato dall’Assemblea Nobel del Karolinska Institutet di Stoccolma.

: un riconoscimento per le scoperte rivoluzionarie nel campo medico e fisiologico. È assegnato dall’Assemblea Nobel del Karolinska Institutet di Stoccolma. Fisica : destinato a coloro che si distinguono in ambiti come la meccanica quantistica, l’astrofisica e altre aree della fisica. Il premio viene deciso dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze.

: destinato a coloro che si distinguono in ambiti come la meccanica quantistica, l’astrofisica e altre aree della fisica. Il premio viene deciso dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Chimica : conferito a ricercatori che compiono scoperte importanti in questo vasto settore. Anche questo premio viene assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze.

: conferito a ricercatori che compiono scoperte importanti in questo vasto settore. Anche questo premio viene assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Letteratura : assegnato a scrittori e poeti il cui lavoro ha avuto un impatto duraturo, anche su temi sociali e politici. È scelto dall’Accademia Svedese.

: assegnato a scrittori e poeti il cui lavoro ha avuto un impatto duraturo, anche su temi sociali e politici. È scelto dall’Accademia Svedese. Pace: forse il più discusso e prestigioso, questo premio è destinato a chi promuove attivamente la pace nel mondo. È scelto dal Comitato Nobel Norvegese e viene annunciato a Oslo.

A questi si aggiunge il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche, istituito nel 1968 dalla Sveriges Riksbank in onore di Alfred Nobel, anche se non fa parte dei premi originali stabiliti nel testamento. Nonostante ciò, è ormai considerato al pari degli altri Nobel ed è anch’esso assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze.

Premio Nobel per la medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun

Il ottobre è stato assegnato il Premio Nobel per la Medicina o Fisiologia 2024 agli scienziati americani Victor Ambros e Gary Ruvkun, in riconoscimento del loro contributo pionieristico alla scoperta del microRna e del suo fondamentale ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Questa scoperta rivoluziona la comprensione del modo in cui i geni vengono attivati e disattivati nelle cellule, influenzando direttamente la ricerca medica su molte malattie, tra cui il cancro, il diabete e l’infiammazione.

Il microRna è una piccola molecola di Rna, non codificante, che agisce come un “interruttore” biologico, in grado di regolare l’espressione dei geni. Prima delle loro scoperte, i ricercatori non avevano compreso appieno come alcuni geni potessero essere modulati dopo la trascrizione del Dna, il processo attraverso il quale viene copiato il codice genetico per creare le proteine necessarie al funzionamento delle cellule. Ambros e Ruvkun hanno dimostrato che i microRna possono legarsi a specifiche molecole di mRna, inibendo la loro traduzione in proteine e regolando così l’attività dei geni.

Victor Ambros, nato nel 1953 a Hanover, nel New Hampshire, è uno dei pionieri di questa ricerca. Ha conseguito il suo dottorato di ricerca al Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 1979, e ha continuato a lavorare come ricercatore post-dottorato fino a diventare professore di Scienze Naturali presso la University of Massachusetts Medical School. Durante la sua carriera, Ambros si è concentrato sulla biologia dello sviluppo e sulla regolazione genica, portando alla scoperta dei microRna come regolatori fondamentali nel processo di differenziazione cellulare.

Gary Ruvkun, nato nel 1952 a Berkeley, California, è un genetista di fama internazionale che ha svolto i suoi studi post-dottorali al MIT. Attualmente è professore di genetica presso l’Harvard Medical School e ricercatore al Massachusetts General Hospital. Il suo lavoro ha contribuito significativamente alla comprensione dei meccanismi molecolari attraverso cui i microRna modulano l’attività genica, fornendo importanti intuizioni che hanno avuto un impatto su vari campi della medicina.

Come vengono scelti i vincitori

Il processo di selezione dei vincitori dei Premi Nobel è estremamente rigoroso e prevede un lungo iter che coinvolge esperti di tutto il mondo. Ogni anno, i comitati preposti ricevono migliaia di candidature da parte di istituzioni scientifiche, università, parlamenti, precedenti vincitori del Nobel e altre organizzazioni accreditate. Solo poche persone al mondo sono autorizzate a proporre delle candidature e queste non possono essere svelate pubblicamente per almeno 50 anni.

Dopo la ricezione delle candidature, ogni comitato di selezione nomina una commissione di esperti che esamina attentamente le proposte. Questa fase di valutazione può richiedere mesi e prevede consultazioni con specialisti internazionali per garantire che solo i migliori e più meritevoli siano presi in considerazione. Una volta completata l’analisi, i membri del comitato votano a maggioranza per determinare i vincitori. Il processo si svolge nel massimo riserbo, e i nomi dei premiati vengono rivelati solo il giorno dell’annuncio ufficiale.

L’evoluzione dei premi Nobel

Il Nobel ha sempre rappresentato un’istituzione in continua evoluzione. Sebbene i premi siano stati istituiti oltre un secolo fa, i campi che premiano sono sempre rilevanti e rispecchiano le sfide scientifiche e culturali del mondo contemporaneo. In particolare, nel settore delle scienze, molte scoperte premiate oggi hanno impiegato decenni per dimostrare il loro reale impatto.

Un esempio recente è il Nobel per la Fisiologia o la Medicina del 2023, assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per il loro lavoro pionieristico che ha portato allo sviluppo dei vaccini a mRNA. Questi vaccini hanno rivoluzionato la lotta contro la pandemia di COVID-19, dimostrando come il premio Nobel continui a essere un faro per il progresso scientifico globale.

Allo stesso modo, il Nobel per la Fisica del 2021, assegnato all’italiano Giorgio Parisi, ha messo in luce l’importanza dei modelli teorici nella previsione dei cambiamenti climatici, un tema di vitale importanza per l’intera umanità.