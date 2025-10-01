Un gruppo di ricercatori ha portato alla luce una nuova specie di corallo di profondità nelle acque del Pacifico occidentale. L’organismo, caratterizzato da un aspetto singolare e quasi “peloso”, è stato battezzato Iridogorgia chewbacca, in omaggio al celebre personaggio di Star Wars. La scelta del nome deriva proprio dall’inconfondibile folto pelo del Wookie più famoso della saga, a cui il corallo sembra somigliare grazie alle sue ramificazioni fluttuanti.

La scoperta ha suscitato grande entusiasmo nella comunità scientifica, poiché non si tratta soltanto di un nuovo tassello della biodiversità marina, ma anche di una conferma di quanto le profondità oceaniche restino ancora inesplorate e sorprendenti.

L’entusiasmo degli scienziati

La descrizione ufficiale della nuova specie è stata pubblicata sulla rivista Zootaxa dal professor Les Watling, emerito dell’Università delle Hawaii Mānoa. Lo studioso ha raccontato le sue impressioni con parole cariche di emozione: “Vedere questo corallo per la prima volta è stato indimenticabile. I suoi rami lunghi e flessibili e la sua forma mi hanno subito ricordato Chewbacca. Anche dopo anni di ricerca nelle profondità marine, scoperte come questa mi fanno ancora fermare e riflettere”.

Le prime segnalazioni dell’esistenza di questo corallo risalivano già a qualche tempo fa, ma mancavano le prove necessarie a distinguerlo da altre specie simili. Solo grazie ad approfondite analisi genetiche e a spedizioni dedicate, gli esperti hanno potuto confermare la sua unicità.

Caratteristiche e dimensioni

Nonostante l’aspetto imponente, gli esemplari di Iridogorgia chewbacca documentati finora non superano il metro di altezza. A renderli particolari sono le lunghe ramificazioni flessibili che si estendono dal corpo principale fino a circa 40 centimetri, fluttuando dolcemente nelle correnti marine e conferendo al corallo la sua somiglianza con Chewbacca.