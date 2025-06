Chi mangia distrattamente, per esempio guardando la Tv o navigando sullo smartphone, potrebbe ritrovarsi ad avere nuovamente fame dopo pochissimo tempo. La distrazione, infatti, non consente al nostro cervello di formare correttamente le memorie dell’esperienza del pasto e, in tal modo, impedisce anche il corretto sviluppo del senso di sazietà, di cui la memoria è una componente importante.

Il rapporto tra memoria e stimolo della fame

È l’ipotesi che arriva da uno studio condotto sui topi da ricercatori dell’University of Southern California e pubblicato oggi sulla rivista Nature Communications. Il rapporto tra la memoria e lo stimolo della fame o la sensazione di sazietà è da tempo oggetto di studio.

I ricercatori, in esperimenti su animali di laboratorio, hanno scoperto che in una specifica area del cervello deputata alla memoria (l’ippocampo ventrale) si formano delle tracce mnemoniche dell’esperienza del pasto.

Queste tracce “funzionano come sofisticati database biologici che memorizzano più tipi di informazioni come il luogo in cui stavi mangiando, così come l’ora in cui hai mangiato”, ha osservato il coordinatore dello studio Scott Kanoski.

Nuovi approcci per perdere peso

Quest’area, inoltre, comunica con un’altra zona (l’ipotalamo laterale) nota da tempo per controllare la fame e il comportamento alimentare. Basta interrompere questa connessione per portare gli animali a mangiare troppo.

Per i ricercatori lo studio chiarisce diversi aspetti dei disturbi alimentari nell’uomo: per esempio è noto che le persone con problemi di memoria possono consumare più pasti in rapida successione perché non riescono a ricordare di aver mangiato.

Inoltre la scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi approcci per perdere peso. “Stiamo finalmente iniziando a capire che ricordare cosa e quando si è mangiato è cruciale per un’alimentazione sana tanto quanto le scelte alimentari stesse”, ha concluso Kanoski.