Superluna del 4 dicembre, sarà l’ultima del 2025: quando e come vederla dal vivo e online
La notte di giovedì 4 dicembre offrirà l’ultima occasione del 2025 per osservare una Superluna, dopo gli appuntamenti del Raccolto e del Castoro. Si tratta della cosiddetta Superluna Fredda, che raggiungerà il perigeo – il punto più vicino alla Terra – toccando una distanza di 357.219 chilometri. Questo valore la renderà apparentemente più grande rispetto alla Superluna del Raccolto, ma leggermente meno imponente rispetto a quella del Castoro.
Il passaggio al perigeo avverrà alle 12.06, quando in Italia sarà pieno giorno; tuttavia il disco lunare diventerà realmente pieno solo alle 00.14 di venerdì. Per questo motivo la serata migliore per ammirare l’evento sarà proprio quella di giovedì.
Quanto sarà più grande e luminosa
Sebbene il termine “Superluna” non abbia un fondamento strettamente scientifico, viene usato per descrivere le lune piene che coincidono con una vicinanza orbitale significativa al nostro pianeta. In questa occasione il nostro satellite apparirà circa il 7% più grande e il 15% più luminoso rispetto alla media.
Una differenza percepibile, ma comunque sottile, come chiarisce l’astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project. Secondo Masi, queste variazioni non stravolgono la visione del cielo, ma arricchiscono l’esperienza, offrendo un motivo in più per riscoprire il paesaggio notturno anche nelle città dove l’inquinamento luminoso rende tutto più difficile.
Dove seguire l’evento e perché si chiama così
Chi non potrà osservare la Superluna dal vivo, magari a causa delle nuvole, potrà affidarsi alla diretta streaming del Virtual Telescope Project, programmata su YouTube a partire dalle 21. Il nome “Superluna Fredda” deriva invece dalle tipiche temperature rigide che caratterizzano questo periodo dell’anno nell’emisfero boreale.
L’appuntamento, molto atteso dagli appassionati del cielo, si rinnoverà già tre volte nel 2026: il 3 gennaio, il 24 novembre e la vigilia di Natale, quando la Luna tornerà a mostrarsi nella sua veste più brillante e suggestiva.