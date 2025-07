La NASA ha annunciato che l’asteroide denominato 2025 OW, una roccia spaziale grande quanto la Torre di Pisa, si avvicinerà sensibilmente alla Terra lunedì 28 luglio. Secondo i calcoli del Jet Propulsion Laboratory (JPL), l’asteroide passerà a circa 393.000 miglia (pari a circa 632.457 chilometri) dal nostro Pianeta, una distanza che lo pone appena al di fuori dell’orbita lunare. Per fare un paragone, la Luna orbita a circa 239.000 miglia dalla Terra.

Con una lunghezza stimata di 64 metri, equivalente a un edificio di 15 piani o a un grande aereo commerciale, 2025 OW è il più grande tra i cinque asteroidi che nei prossimi giorni transiteranno nei pressi del nostro Pianeta. Gli altri quattro oggetti spaziali in avvicinamento, due dei quali misurano tra i 30 e i 60 metri, manterranno una distanza superiore al milione di miglia dalla Terra. Un altro piccolo asteroide sarà visibile sabato, ma nessuno si avvicinerà quanto 2025 OW.

Rischi, caratteristiche e traiettoria dell’asteroide

Sebbene le dimensioni di 2025 OW siano considerevoli, la NASA rassicura che al momento non esiste alcun rischio d’impatto con la Terra. Tuttavia, gli scienziati spiegano che un asteroide di queste dimensioni, qualora entrasse nell’atmosfera terrestre, potrebbe causare danni locali come la rottura di finestre o piccoli crolli, soprattutto in aree densamente abitate. Fortunatamente, la maggior parte degli asteroidi di taglia simile tende a disintegrarsi nell’atmosfera, a causa del forte attrito e della pressione sviluppata ad altissima velocità.

Il corpo celeste viaggia a circa 47.000 miglia all’ora (circa 75.639 chilometri orari), una velocità media per gli asteroidi near-Earth, ovvero quegli oggetti la cui orbita interseca o sfiora quella terrestre. 2025 OW è stato classificato come un asteroide di piccola o media taglia, ben lontano dalla categoria di quelli potenzialmente catastrofici che potrebbero causare eventi di estinzione di massa.

Non sarà possibile osservarlo a occhio nudo né con un binocolo. Solo i grandi telescopi professionali potranno tracciarne il percorso, mentre i radar della NASA continueranno a monitorarlo da vicino, come parte del programma di sorveglianza dei corpi celesti potenzialmente pericolosi per il nostro Pianeta.