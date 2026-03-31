Un astronauta italiano camminerà sulla Luna
Un astronauta italiano camminerà sulla Luna. Lo prevede l’accordo firmato oggi, 31 marzo, a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall’amministratore capo della Nasa Jared Isaacman.
Lo scrive in un post su X il presidente dell’Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente. “Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi – scrive Valente – porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare”. Grazie all’accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis.