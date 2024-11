Per quasi due secoli, i paleontologi si sono interrogati sull’aspetto reale dei felini dai denti a sciabola. Nonostante i modelli esposti nei musei, le rappresentazioni artistiche drammatiche e il loro ruolo nei film della serie L’era glaciale, l’apparenza di questi predatori dai lunghi canini è rimasta un mistero. Gli unici indizi a disposizione degli esperti erano finora costituiti da ossa fossili e, in rare occasioni, da impronte. Tuttavia, la scoperta di un cucciolo congelato nel permafrost siberiano ha finalmente offerto uno sguardo reale su un esemplare di sabertooth che vagava per l’emisfero settentrionale circa 32.000 anni fa.

Una scoperta eccezionale

“Ero entusiasta di vedere un esemplare così straordinario”, ha dichiarato Ashley Reynolds, paleontologa presso il Canadian Museum of Nature, che non ha partecipato alla ricerca. Sebbene nella stessa regione russa siano stati rinvenuti mammut mummificati e altri erbivori, i predatori, specie quelli all’apice della catena alimentare, sono decisamente più rari. La scoperta di una mummia di felino dai denti a sciabola era quindi considerata un evento altamente improbabile, dato che in natura il numero delle prede supera di gran lunga quello dei predatori.

Nel 2020, il corpo mummificato e congelato è stato scoperto da cercatori di zanne di mammut, ha riferito il paleontologo A.V. Lopatin dell’Accademia Russa delle Scienze. Lopatin e il suo team sono stati “sorpresi e felici” di studiare questo esemplare, descritto in uno studio pubblicato il 14 novembre su Scientific Reports.

Il primo sguardo su un Homotherium cucciolo

Gli studiosi hanno identificato il cucciolo come un esemplare di Homotherium latidens, noto anche come felino dai denti a scimitarra per i suoi canini più corti e seghettati rispetto allo Smilodon, spesso chiamato felino dai denti a pugnale. Questo predatore snello e adatto alla corsa cacciava giovani mammut e altre megafaune sia in Eurasia che in Nord America. Siti fossiliferi come la Friesenhahn Cave in Texas indicano che questi felini usavano le grotte come tane per allevare i piccoli.

Il dibattito sull’aspetto degli adulti

In assenza di fossili che conservino tessuti molli come pelle, muscoli e pelliccia, i paleontologi hanno discusso a lungo su come potesse apparire l’Homotherium. Ad esempio, i disegnatori spesso rappresentavano questi felini con le punte dei canini sporgenti dal muso, una caratteristica probabilmente vera per lo Smilodon. Tuttavia, un’analisi del 2022 suggerisce che l’Homotherium possedesse un muso più profondo, in grado di nascondere i canini sotto il labbro superiore quando la bocca era chiusa.

Sebbene il cucciolo congelato sembri confermare questa teoria, poiché il suo labbro superiore è oltre il doppio più profondo di quello di un leoncino moderno, Reynolds avverte che l’esemplare non ha ancora sviluppato i denti da adulto. La conferma definitiva richiederà la scoperta di una mummia di Homotherium adulto.