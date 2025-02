Consumare quotidianamente un grammo di Omega-3 (gli acidi grassi ‘buoni’ contenuti in alimenti come pesce azzurro, frutta secca e semi di girasole) può rallentare l’invecchiamento biologico: gli effetti sono ancora più evidenti se si aggiungono anche vitamina D ed esercizio fisico.

Lo studio su oltre 700 ultrasettantenni

Lo indica la ricerca condotta su oltre 700 ultrasettantenni seguiti per tre anni. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Aging da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall’Università di Zurigo.

I partecipanti allo studio, tutti in buone condizioni di salute, sono stati divisi in otto gruppi per valutare gli effetti di diverse tipologie di intervento: l’assunzione quotidiana di 2.000 unità internazionali (UI) di vitamina D, il consumo di un grammo di Omega-3 al giorno e mezz’ora di esercizi fisici da fare a casa tre volte alla settimana.

Gli anziani sono stati monitorati per tre anni con regolari prelievi di sangue per valutare il ‘ticchettio’ di quattro diversi orologi biologici che segnano l’invecchiamento dell’organismo.

Dai risultati è emerso che il consumo di Omega-3 ha rallentato moderatamente l’invecchiamento biologico frenando tre orologi su quattro con un guadagno di circa 4 mesi sui tre anni dello studio. Questo effetto è risultato indipendente dal sesso, dall’età o dall’indice di massa corporea della persona.

Mix perfetto: Omega-3, vitamina D, esercizio fisico

Si è inoltre scoperto che la combinazione di Omega-3, vitamina D ed esercizio fisico funziona ancora meglio, con un impatto significativo sulla riduzione del rischio di cancro e sulla prevenzione della fragilità.

Questi risultati vanno considerati con cautela, innanzitutto perché i partecipanti arruolati nello studio avevano condizioni di salute migliori della media dei loro coetanei, e poi perché gli effetti dell’integrazione di Omega-3 sono stati valutati su un campione abbastanza limitato (98 partecipanti hanno ricevuto Omega-3 e 95 hanno ricevuto un placebo).

Inoltre gli stessi ricercatori sottolineano come ancora non esista una misura standardizzata dell’invecchiamento e gli orologi biologici usati nello studio sono stati scelti perché sono tra i più convalidati attualmente disponibili.