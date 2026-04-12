Il weekend del 25 aprile è l’occasione perfetta per staccare la spina e concedersi un paio di giorni fuori porta. Le giornate più lunghe, il clima mite e i paesaggi primaverili rendono questo periodo ideale per scoprire alcuni dei borghi più affascinanti del Centro Italia.

Se vuoi evitare il caos delle grandi città e vivere un’esperienza autentica, tra vicoli in pietra, panorami mozzafiato e atmosfere rilassate, queste quattro destinazioni sono perfette per un weekend da sogno.

Spello, Umbria: il borgo in fiore più fotografato d’Italia

Arroccato sulle pendici del Monte Subasio, in provincia di Perugia, Spello è perfetto da vedere in un weekend. Le case in pietra rosa del Subasio, i vicoli stretti coperti di glicine e gerani, le finestre addobbate con fiori che sembrano competere in bellezza: questo piccolo borgo umbro è da anni tra i borghi più fotografati d’Italia, e non senza ragione.

In primavera il paese si risveglia in un modo che toglie il fiato. Le fioriere alle finestre esplodono di colori, i pergolati di rose sbocciano lungo i vicoli del centro storico, e l’aria ha quel profumo dolce e erbaceo tipico dell’Umbria in aprile. Passeggiare per Via Giulia o Via Cavour in questa stagione è un’esperienza che rimane impressa.

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Inoltre, questo piccolo borgo conserva un patrimonio artistico di rara qualità per le sue dimensioni: la Cappella Baglioni nella Chiesa di Santa Maria Maggiore ospita gli affreschi del Pinturicchio, capolavori del Rinascimento umbro che da soli varrebbero il viaggio. Le mura romane, le porte augustee ancora intatte, i resti di un anfiteatro che si intuisce tra le case: Spello è uno stratificato racconto di duemila anni di storia in meno di un chilometro quadrato.

Per il weekend del 25 aprile, il consiglio è di arrivare il pomeriggio del 24, sistemarsi in uno degli agriturismi o dei piccoli hotel del centro storico, e dedicare la mattina del 25 a una passeggiata lenta che salga fino alla parte alta del borgo, dove la vista sulla Valle Umbra è qualcosa di difficile da descrivere. A pranzo non si può non assaggiare la torta al testo con affettati locali e il vino Grechetto dei colli umbri. Spello dista circa trenta minuti da Assisi e quaranta da Perugia, quindi si presta bene a essere abbinata a una tappa in uno dei borghi vicini se si hanno due giorni a disposizione.

Civita di Bagnoregio, Lazio: la città che muore e che nessuno dimentica

Ci sono luoghi che si visitano una volta sola e rimangono per sempre. Civita di Bagnoregio è uno di questi. Arroccata su un’altura di tufo nella Tuscia laziale, raggiungibile unicamente attraverso un lungo ponte pedonale che attraversa una valle profonda e silenziosa, Civita è soprannominata la città che muore perché l’erosione del tufo su cui sorge la sta lentamente consumando. Eppure, forse proprio per questo, ha qualcosa di magnetico e di commovente che pochi altri posti al mondo riescono a trasmettere.

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Il ponte di accesso è già di per sé un’esperienza: si cammina sospesi tra cielo e terra, con la vallata dei calanchi che si apre ai lati in forme lunari e silenziose, e il borgo che si avvicina lentamente come un miraggio. Una volta dentro, Civita si rivela minuscola, poco più di una manciata di case, una piazza centrale, una chiesa romanica, qualche bottega artigiana e pochissimi residenti stabili. Ma l’atmosfera è quella di un tempo sospeso, di un luogo che il mondo moderno non ha ancora del tutto raggiunto.

Il 25 aprile, con la luce di primavera che esalta i colori dorati del tufo e il verde delle valli circostanti, Civita è visivamente al suo apice. L’ideale è arrivare presto la mattina, prima che i visitatori si facciano più numerosi, e vivere il borgo nell’ora in cui è ancora silenzioso. La vista dai bordi del pianoro è mozzafiato in ogni direzione.

Civita si trova in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia, una delle zone del Lazio più ricche di bellezze nascoste. Da lì si raggiunge facilmente il lago di Bolsena, uno dei laghi vulcanici più grandi d’Europa, e il borgo di Pitigliano, che è la quarta tappa di questo itinerario e che condivide con Civita la stessa natura geologica di tufo e calanchi.

Gradara, Marche: il castello di Paolo e Francesca

Se si vuole un borgo che racconti una storia vera, Gradara è la risposta. Nella provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri dall’Adriatico, questo piccolo comune medievale è dominato da una delle rocche meglio conservate d’Italia, che si vede già da lontano stagliata sulla collina come in un disegno da libro di fiabe. Gradara è il luogo dove, secondo la tradizione, si consumò la storia d’amore tra Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, immortalata da Dante nel quinto canto dell’Inferno. Ma al di là della leggenda, il borgo è un capolavoro di architettura e conservazione medievale che non ha bisogno di romantiche storie per giustificare un viaggio.

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Le mura doppie che cingono il centro storico sono ancora integre e percorribili quasi per intero, regalando viste sulla campagna marchigiana che in aprile è un tappeto di verde e di colori. La rocca, visitabile all’interno, conserva arredi d’epoca, armi, arazzi e ambienti ricostruiti con grande cura che restituiscono l’atmosfera di una dimora signorile del Quattrocento.

Il centro storico è piccolo ma non banale: le botteghe artigiane, i ristoranti con cucina marchigiana autentica e il ritmo lento del paese contribuiscono a rendere la visita piacevole anche al di là delle attrazioni storiche. La crescia sfogliata, il pane tipico di queste zone, e i vincisgrassi, la lasagna marchigiana con ragù di frattaglie, sono i piatti da non perdere.

Gradara è strategicamente posizionata: dista circa venti minuti da Pesaro, quaranta da Urbino e pochi chilometri dalla costa adriatica. Per chi vuole combinare il weekend con una tappa balneare fuori stagione, la Riviera di Fano o la baia di Gabicce sono a portata di breve spostamento.

Pitigliano, Toscana: la piccola Gerusalemme aggrappata al tufo

C’è una fotografia che si è vista mille volte sui social negli ultimi anni: una città medievale che sembra crescere direttamente dalla roccia, quasi indistinguibile dalla parete di tufo su cui è costruita, con torri e campanili che si lanciano verso il cielo e case che si affacciano su un precipizio. Quella è Pitigliano, in Maremma toscana, provincia di Grosseto, e la foto non esagera di una virgola.

Pitigliano è soprannominata la piccola Gerusalemme per la presenza di un antico ghetto ebraico, uno dei meglio conservati della Toscana, con la sinagoga, il forno per il pane azzimo, la macelleria kasher e le cantine scavate nel tufo che raccontano secoli di convivenza tra culture diverse. Questo patrimonio culturale unico è visitabile e rappresenta uno degli aspetti più interessanti e meno conosciuti del borgo.

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Ma al di là della storia ebraica, Pitigliano è un luogo che sorprende sotto ogni aspetto. Le vie del centro storico sono labirintiche e piene di angoli improvvisi, i palazzi rinascimentali si alternano a case medievali aggrappate alla roccia, e l’acquedotto mediceo che entra in paese dal lato est è uno dei simboli più riconoscibili del paesaggio. Tutto intorno, la Maremma grossetana si apre in panorami vastissimi, con il Monte Amiata sullo sfondo e le colline dei Cinque Laghi a fare da cornice.

In primavera il tufo di Pitigliano prende una luce particolare, quasi dorata, che nelle ore del tramonto trasforma il borgo in qualcosa di irreale. Il vino locale, il Pitigliano DOC prodotto dalle uve Trebbiano e Greco coltivate sulle colline circostanti, è fresco, minerale e abbinato perfettamente alla cucina tipica di questa zona, che va dall’acquacotta alla carne bovina maremmana.

Da Pitigliano si raggiunge facilmente Sorano, un altro borgo sul tufo poco distante e molto meno visitato, e Sovana, minuscolo centro etrusco con una cattedrale romanica che sembra sproporzionata rispetto alle dimensioni del paese. Questi tre borghi formano quello che viene chiamato il Triangolo del Tufo, un itinerario che in un giorno o in una giornata e mezza permette di vedere tre luoghi completamente diversi ma accomunati dalla stessa geologia e dalla stessa magia.

Qualche consiglio pratico per organizzare il weekend

Il 25 aprile è uno dei weekend più frequentati dell’anno. Prenotare l’alloggio con anticipo, possibilmente due o tre settimane prima, è fondamentale per avere scelta e non ritrovarsi a dormire lontano dalla meta. Molti borghi hanno zone a traffico limitato nei centri storici, quindi è utile informarsi sul parcheggio prima di arrivare: quasi tutti dispongono di aree sosta nelle immediate vicinanze da cui si cammina verso il centro in cinque o dieci minuti.

La primavera nel Centro Italia può essere capricciosa: le temperature sono piacevoli ma un k-way leggero nello zaino non è mai una cattiva idea, soprattutto nelle aree collinari e nei borghi più elevati. E se l’obiettivo è godersi il cibo locale, la regola d’oro è sempre la stessa: diffidare dei ristoranti sul piazzale principale con menu plastificati in cinque lingue, e cercare invece la trattoria nel vicolo laterale dove si vede la gente del posto.