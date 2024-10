5 ricette per bambini facili e veloci

Queste cinque ricette per bambini sono facili e veloci ma sono talmente gustose che ovviamente possono essere servite anche agli adulti.

Per far da mangiare ai bambini senza che facciano i capricci bisogna scegliere ricette semplici che abbiano gli ingredienti che piacciono di più a loro, ma ogni tanto bisogna anche proporgli qualche gusto diverso in modo che si possano abituare a sapori diversi.

A voi non resta che provare a cucinare queste ricette per il prossimo pranzo o la cena, i vostri bambini li approveranno si sicuro perché sono piatti deliziosi.

Riso alla pizzaiola

Il riso alla pizzaiola è un delizioso risotto semplice condito con un sugo di pomodoro e arricchito con un formaggio filante. La preparazione è semplicissima, fate rosolare un po’ di aglio o di cipolla in olio, unite il riso e fatelo tostare, versate la salsa, il brodo e fate cuocere il riso per un quarto d’ora, alla fine aggiungete del formaggio grattugiato, un po’ di burro per mantecare e formaggio filante come provola, mozzarella o scamorza.

Pasta al pesto

La pasta al pesto è di certo uno dei primi più veloci e gustosi che si possano mai preparare ed è una delle ricette per bambini sfiziose che vi suggeriamo di portare in tavola nella variante tipica ligure. A Genova la pasta al pesto la servono insieme ai fagiolini a pezzettini e alle patate lesse, che vanno cotte insieme alla pasta. Invece il pesto potete realizzarlo con basilico, pinoli, olio extra vergine di oliva, Parmigiano e pecorino, aglio e sale.

Polpette di verdure

I bambini adorano le polpette ma provate a non farla di carne o di pollo, usate le verdure in modo tale da fargliele mangiare sotto diversa veste. Un uovo e verdure bollite oltre che legumi lessati, triturati e uniti a pane grattugiato e pangrattato sono gli ingredienti necessari per formare delle polpettine sfiziose. Passatele nei semi di sesamo o altri tipi di semi per renderli ancora più nutrienti

Uova strapazzate

Le uova strapazzate sono semplici e veloci da preparare e possono rappresentare un ottimo secondo piatto nutriente e leggero da gustare a cena o a pranzo.

Purè di patate

Non ci sono bambini che non amano il purè di patate. La ricetta classica è questa: lessate un chilo di patate, schiacciatele dopo averle sbucciate, mettetele in una pentola e aggiungete 250 grammi di latte caldo a 100 gradi, infine aggiungete 50 grammi di burro, mantecate a fiamma spenta e servite fumante.