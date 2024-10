5 ricette velocissime e gustose per celiaci: preparale in 10 minuti

Ecco cosa preparare in pochi minuti se volete portare in tavole dei piatti gluten free, sono ricette velocissime per celiaci dal gusto esagerato.

Per preparare un menu senza glutine basta escludere dalle preparazioni tutti quegli ingredienti che contengono questa proteina, quindi bandite la pasta di frumento, i dolci a base di farina di grano, i secondi impanati con il pangrattato e i ripieni a base di pane raffermo.

Le possibilità sono comunque illimitate perché ci sono tantissimi piatti che non necessitano di ingredienti a rischio, di seguito potete scoprirne cinque.

Le 5 ricette per celiaci veloci e gustose da preparare in pochi minuti

Vi bastano solo dieci minuti, più o meno, per realizzare questi piatti ideali per chi soffre di celiachia perché sono senza glutine. Sono primi, antipasti, secondi e dolci apprezzatissimi anche da chi non ha problemi di salute, perché sono tanto ricchi di sapore.

Tartare di salmone

La tartare di salmone è un piatto facilissimo e veloce, ottimo sia come antipasto che come secondo piatto. Prendete un filetto di salmone abbattuto, togliete la pelle e il grasso e tagliatelo a strisce, poi a cubettini di piccola dimensione.

Poneteli in una ciotola con il succo e la scorza grattugiata di mezzo limone, condite con sale, pepe nero macinato e un filo di olio. Usate un coppapasta su un piatto, ponete il salmone a cubetti all’interno, sfilate il coppapasta e servite la tartare decorando con un trito di prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina.

Tomini allo speck

Semplicissima ricetta adatta sia come antipasto che come secondo piatto, prendete dei tomini e spennellateli con del miele poi cospargeteli con della granella di nocciole. A questo punto rivestite ogni tomino con 2 fette di speck in modo tale da avvolger completamente ogni lato.

Posizionate una piastra sul fuoco e fatela scaldare molto bene, deve essere rovente, quindi grigliate i tomini per una decina di minuti, girando a metà cottura. Servite in tavola i vostri tomini allo speck e nocciole e godetevi il ripieno filante e cremoso.

Pizzette di polenta

Prendete una mattonella di polenta già cotta e solidificata, tagliatela a fette dello spessore di circa 1 cm e disponete ogni fetta su una teglia foderata di carta da forno. Condite con della passata di pomodoro salata, pepata e profumata con origano secco.

A questo punto aggiungete della mozzarella per pizza tagliata a cubetti e se volete potete unire anche altri ingredienti come funghi trifolati, carciofini sott’olio o delle fettine di salame. Trasferite la teglia in forno già caldo a 180 gradi e cuocete per circa 5 minuti.

Riso basmati al pomodoro e pancetta

Mettete in cottura il riso basmati in acqua bollente salata, in genere bastano dieci minuti e nel frattempo preparate il condimento mettendo in una padella antiaderente un filo d’olio per far rosolare uno spicchio di aglio con la pancetta a cubetti. Aggiungete il riso scolato e i pomodori a cubetti precedentemente conditi con olio, sale ed erbe aromatiche. Aggiungete un filo di olio a crudo e servite.

Spiedini di frutta al cioccolato

Infilzate cubetti di frutta a piacere negli spiedini e conditeli con un po’ di cioccolato fuso, fondente o al latte e perché no anche bianco, in base ai vostri gusti. Infine se volete portarvi avanti scoprite come realizzare un menu di Natale senza glutine.