5 torte da fare ottobre: addolcisci così l’autunno

Ottobre è il mese perfetto per sfornare delle torte usando i prodotti di stagione come la frutta o la verdura tipica dell’autunno, volete 5 idee per le vostre pause golose?

Alla merenda del pomeriggio è difficile dire di no, specialmente se portate in tavola queste deliziose torte di ottobre che vi suggeriamo di provare appena potete, sono tutte facili e veloci da fare, procuratevi gli ingredienti e datevi da fare!

Potete scegliere tra castagne, zucche, mele, uva e noci, sono tutti ottimi per creare dolci deliziosi ma soprattutto genuini. Vediamo come fare

Le cinque torte da fare ad ottobre

Ora potete dedicarvi alla lettura della nostra selezione di torte da fare a ottobre, le potrete gustare a merenda o a colazione ma anche come dessert a fine pasto.

Torta di mele

Partiamo dalla classica torta di mele, che però si può preparare praticamente in mille modi diversi, con la base spugnosa tipo ciambellone, con la pasta frolla, con la pasta sfoglia e pure con quella brisè. Noi vi diamo la variante classica. Sbucciate 3 mele, tagliatele a fette sottili e unite un po’ di succo di limone per evitare che anneriscano. Montate 3 uova con 150 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Incorporate 80 ml di olio di semi e 1 bicchiere di latte. Aggiungete 150 g di farina 00, 1 bustina di lievito in polvere, 1 pizzico di sale e 1 cucchiaino di cannella in polvere. Cuocete circa 35-40 minuti in forno caldo a 180°C.

Torta di pere e cioccolato

Sbucciate 2 pere, rimuovete il torsolo e tagliatele a fette o cubetti. Potete caramellarle leggermente in padella con un po’ di zucchero. Sbattete 3 uova con 150 g di zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere 100 g di burro fuso e 100 g di cioccolato fuso freddo, mescolate. Setacciare 200 g di farina, 1 bustina di lievito vanigliato e 1 pizzico di sale mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo. Cuocete per 40 minuti in forno caldo a 180°C

Torta di castagne

La torta di castagne si prepara mescolando 300 g di farina di castagne con 150 g di zucchero, 3 uova, 100 ml di latte, 100 ml di olio di semi (o burro fuso), 1 bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. La preparazione è simile alle altre, prima sbattete uova e zucchero, unite gli ingredienti liquidi e poi quelli secchi. Infornate a 180°C per circa 30-40 minuti.

Torta alla zucca

Mescolate 3 uova con 200 g di zucchero, unite 120 ml di olio di semi e 300 g di polpa di zucca cotta, mescolate bene. Unite 250 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, la cannella e un pizzico di sale. Cuocete in forno caldo a 180° per circa 40 minuti.

Torta alle noci

Infine la torta alle noci si prepara con 150 g di zucchero da montare con 150 g di burro ammorbidito fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. Si aggiungono tre uova, uno alla volta, poi si uniscono 150 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e 200 g di noci tritate. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.