5 trucchetti per avere un bagno super profumato

Scoprite subito quali sono i cinque facili trucchetti da mettere in atto per avere un bagno sempre profumato di pulito.

Appena lavato il bagno ha un profumo molto piacevole ma poi lentamente svanisce lasciando il posto a odori ben meno apprezzabili. Come fare a tenere il bagno sempre profumato come appena pulito? Si possono usare i deodoranti per ambienti da usare nella formulazione spray, sono la soluzione economica più rapida in assoluto, ma ci sono anche altri rimedi.

Chi non vuole più pensare al problema e preferisce risolvere una volta per tutte il problema dei cattivi odori in bagno cede alla tentazione di comprare un un profumatore di ambienti da applicare nella presa della corrente.

Ma questi prodotti che rilasciano profumo nel tempo in modo del tutto automatico, anche alternando delle diverse fragranze, nei modelli più elaborati, costano comunque una cifra considerevole e si scaricano dopo pochi giorni. Come risolvere, allora se non si vuole spendere troppo? Seguite questi trucchetti e vi troverete bene.

I trucchi per avere un bagno profumato sempre e a lungo

Partiamo dal dire che occorre pulire il bagno almeno una volta a settimana, se poco usato, anche due volte a settimana in caso di famiglia numerosa.

Oltre a tenere sempre liberi gli scarichi del bagno imparando a non farci scivolare dentro residui e sgorgandoli secondo necessità, potete poi usare i seguenti trucchetti.

Al posto dei profumatori di ambiente elettrici, che tra l’altro poi sono fonte di inquinamento, potete usare prima di tutto un semplice diffusore per oli essenziali da sistemare su una mensola in bagno. Ci sono i diffusori a bastoncini che sono comodi e si possono usare sempre e comunque, invece quelli che funzionano con il tea light, cioè la candelina, non devono essere lasciati incustoditi perché la fiamma è sempre pericolosa.

Per quanto riguarda le essenze potete scegliere le vostre preferite, speziate o agrumate, floreali o balsamiche, vanno bene tutte per profumare il bagno. In alternativa al diffusore potete usare l’olio essenziale anche inserendo qualche goccia nel deumidificatore posto sul termosifone.

Posizionate in tutto il bagno delle saponette profumate, ogni tanto grattugiatene un lato in modo tale che sprigionino maggiormente il loro aroma. Un altro buon modo per profumare l’ambiente è usare le piante fiorite odorose o le piante aromatiche come menta, rosmarino o lavanda.

Infine il sale assorbiumidità profumato è un altro comodo trucco con cui potete ottenere un doppio risultato, da un lato assorbite l’eccesso di umidità dall’aria, e dall’altro profumate l’ambiente. Semplice, no?