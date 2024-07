Mai più scarichi otturati e cattivi odori in bagno: il trucco ‘segreto’ che ti svolterà le pulizie

Gli scarichi otturati possono diventare un problema serio: prima che sia troppo tardi è questo il rimedio da provare, super efficace.

Quando ci si dedica alle pulizie di casa, sono svariati i fattori da tenere in considerazione. In primis, ovviamente si deve dare la precedenza a tutti quegli ambienti che si frequentano maggiormente, proprio come bagno e cucina. Ed è proprio a loro, infatti, che si dovranno dedicare le attenzioni maggiori.

Più un ambiente di casa verrà ‘vissuto’ e più tenderà a sporcarsi alla velocità della luce, motivo per cui è necessario pulirlo quotidianamente, evitando che si accumuli troppo sporco. Tuttavia, capita sin troppo spesso che delle cattive abitudini possano rendere vana ogni singola goccia di sudore spesa per pulire. Per rendere l’idea di ciò che stiamo dicendo, quante volte è capitato di sentire un cattivo odore provenire dagli scarichi del bagno nonostante siano stati appena puliti?

I cattivi odori hanno le ore contate, con questo trucchetto gli scarichi non saranno mai più otturati

Il motivo per cui si creano cattivi odori nel bagno può avere svariate cause. In linea generale però, sono sempre gli scarichi otturati a provocare quelle risalite non troppo piacevoli. Tutto questo è dovuto a cattive abitudini, come gettare peli e capelli all’interno, che alla lunga portano a delle ostruzioni vere e proprie.

Ecco perché prima di scoprire il trucco che permetterà l’eliminazione definitiva dei cattivi odori, è importante modificare tutti quei comportamenti sbagliati, affinché il problema non si ripresenti e il proprio bagno diventi un oasi di pace e relax. In fondo, il rimedio che stiamo per mostrare elimina il cattivo odore, ma non risolve il problema per sempre.

Una volta capita la causa principale è importante agire subito sul problema per evitare che questo peggiori ulteriormente. E fortunatamente, per eliminare i cattivi odori provenienti dagli scarichi ostruiti, abbiamo già in casa tutto il necessario. Basteranno pochi minuti ed il gioco è fatto.

Tutto quello che si dovrà fare, è prendere una tazza di bicarbonato e versala all’interno dello scarico, aggiungere un paio di tazze di aceto bianco e tappare lo scarico. Lasciare agire la miscela ottenuta per circa 30 minuti. Passato questo tempo versare abbondante acqua calda.

Basterà questo per vedere finalmente l’acqua defluire come dovrebbe e soprattutto si noterà subito che i cattivi odori sono completamente spariti. Un trucchetto semplicissimo, economico ed ecologico, che risolverà in poche mosse un fastidiosissimo problema.