La guida 50 Top Pizza Italia 2025 ha svelato la nuova classifica delle migliori pizzerie del Paese, e come ogni anno, non sono mancate le riconferme, le ascese travolgenti e le nuove promesse da tenere d’occhio. A emergere, ancora una volta, è l’eccezionale livello medio della pizza italiana: un patrimonio gastronomico in continua evoluzione.

Un podio d’élite, fra riconferme e nuove ambizioni

I riflettori si sono accesi su tre realtà che ormai da anni si contendono il primato nazionale. In vetta troviamo una conferma che non sorprende più per la sua costanza nel raggiungere l’eccellenza. Alle sue spalle, due insegne che rappresentano l’equilibrio perfetto tra radici e innovazione, una a sud e una al nord. Chiude il podio un indirizzo capitolino che ha saputo consolidare la propria identità con un’offerta sempre più raffinata.

I numeri di una guida che racconta il Paese (e il suo futuro)

Oltre 100.000 locali visitati, 518 selezionati e solo 50 inclusi nella classifica finale. È questo il rigore con cui 50 Top Pizza ha stilato la sua guida 2025. La Campania si conferma la regione regina con ben 100 pizzerie recensite, seguita da Lazio (57) e Lombardia (41). Roma guida tra le città con 9 locali in classifica, davanti a Napoli (8) e Milano (5).

Un dato da non sottovalutare è che le prime 40 pizzerie italiane accedono direttamente alla competizione internazionale di 50 Top Pizza World 2025, che si terrà il prossimo settembre a Napoli.

Le prime 10 posizioni: maestri consolidati e nuovi stili

La Top 10 di quest’anno è uno spaccato perfetto della ricchezza della pizza italiana: dalla tradizione napoletana alla sperimentazione del nord, passando per interpretazioni romane e creazioni visionarie. Ecco le prime dieci posizioni:

Top 10 Pizzerie d’Italia 2025

I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania Confine – Milano, Lombardia ex equo con Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania (ex aequo) Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto Cambia-Menti – Ciccio Vitiello – Caserta, Campania 50 Kalò – Napoli, Campania Dry Milano – Milano, Lombardia La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia La Notizia – Napoli, Campania Sestogusto – Torino, Piemonte

Classifica dalla 11ª alla 50ª posizione

I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio Clementina – Fiumicino (RM), Lazio Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria La Bolla – Caserta, Campania I Vesuviani – Casoria (NA), Campania Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana Bro. – Napoli, Campania La Fenice – Pistoia, Toscana Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania Denis – Milano, Lombardia Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania Re | Mi – Sassari, Sardegna Modus – Milano, Lombardia Giangi – Arielli (CH), Abruzzo ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia Luca! – Frosinone, Lazio Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana Meunier – Corciano (PG), Umbria I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania Gigi Pipa – Este (PD), Veneto Avenida Calò – Roma, Lazio I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania Grigoris – Mestre (VE), Veneto La Gatta Mangiona – Roma, Lazio Starita – Napoli, Campania TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio La Contrada – Aversa (CE), Campania L’Orso – Messina, Sicilia Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania Lisola – Forio (NA), Campania Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana Giotto Pizzeria – Firenze, Toscana L’Ammaccata – Casal Velino (SA), Campania

I premi speciali 2025: chi ha brillato oltre la classifica

Eccellenze che fanno la differenza

Anche per l’edizione 2025 non sono mancati i premi speciali, pensati per valorizzare aspetti spesso trascurati ma fondamentali nell’esperienza pizza:

Pizza dell’Anno – Marinara Atomica, Caserta

Pizzaiolo dell’Anno – Caserta

Miglior Carta dei Vini – Milano

Miglior Carta dei Dessert – Caserta

Miglior Servizio della Birra – Rezzato (BS)

Migliore Proposta dei Fritti – Calabria

Migliore Carta dei Cocktail – Milano

Novità dell’Anno – Roma

Performance dell’Anno – Benevento

Made in Italy – Milano

Migliore Proposta di Pasta – Napoli

One to Watch – Bassano del Grappa (VI)

I curatori della guida – Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere – hanno sottolineato quanto la pizza italiana stia vivendo una fase di grande fermento. La tradizione napoletana continua a dominare il gusto popolare, ma si fanno largo stili nuovi come la New York style, o interpretazioni ibride che raccontano una cucina più aperta al dialogo con il mondo.

Un futuro che passa dal forno

C’è chi punta sulla sperimentazione degli impasti, chi lavora sull’abbinamento con cocktail gourmet, e chi invece ha trovato nel servizio di sala e nell’accoglienza un punto di forza che fa la differenza.

Un caso esemplare è quello di PizzAut, che entra nella classifica dalla posizione 73 (fuori dalla top 50), ma conquista il cuore del pubblico con un progetto di inclusione sociale che offre lavoro a ragazzi autistici e dimostra che l’eccellenza può anche essere uno strumento di cambiamento.