Roma si arricchisce di un nuovo indirizzo per gli amanti della cucina giapponese e della cultura nipponica. Dopo il successo di “Sushi e Noodles”, il ristorante giapponese, cinese e fusion che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, You Zhou lancia un nuovo progetto: Sakè Boutique Izakaya. Situato in Piazza Albania 1, all’Aventino, questo locale che prende ispirazione dai tradizionali izakaya giapponesi, si propone di far conoscere al pubblico romano la cultura enogastronomica del Sol Levante, con un’attenzione particolare alla tradizione del sakè, recentemente riconosciuto dall’ONU come patrimonio culturale immateriale UNESCO.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza che non sia solo culinaria, ma anche culturale, approfondendo il legame tra il cibo giapponese e il suo storico accompagnamento, il sakè.

La carta dei sakè è stata studiata con cura per offrire una gamma di referenze capaci di esaltare i sapori della tradizione nipponica. Un viaggio sensoriale che accompagna il cliente alla scoperta di un mondo spesso poco conosciuto in Italia, ma ricco di storia e raffinatezza.

Sake Boutique, un menù ispirato agli Izakaya giapponesi

Il menù di Sakè Boutique Izakaya è un omaggio alla tradizione giapponese, con piatti ispirati agli izakaya, le tipiche taverne nipponiche. La proposta culinaria si suddivide in piatti di carne, pesce e opzioni vegetariane, tutti realizzati con materie prime di alta qualità. Tra le specialità troviamo l’Oyakodon, un donburi di riso bianco con pollo, cipolla, uovo e tuorlo crudo, e la Spicy Miso Carbonara, una reinterpretazione in chiave giapponese della carbonara, con noodles cremosi, uovo, guanciale, gochujang e gochugaru.

Non mancano piatti iconici come il Katsu-don, donburi di riso con tonkatsu (cotoletta di maiale), uova, erba cipollina e salsa al sakè, e il Curry Udon, una ricetta avvolgente e speziata perfetta per i mesi invernali. Tra le proposte di pesce spiccano l’Unagi-don, con anguilla grigliata, i Takoyaki, le celebri polpette di polpo, il sashimi freschissimo e l’Hitsumabushi, piatto tradizionale a base di anguilla arrosto servita su riso.

Gli amanti dei dumpling potranno deliziarsi con i Gyoza, i classici ravioli giapponesi ripieni di carne o verdure, mentre gli appassionati di frittura potranno gustare una croccante Tempura. Il menù propone anche una selezione di Udon, spaghetti giapponesi, e diverse preparazioni alla griglia, per un’esperienza gastronomica completa e variegata.

La carta dei Sakè

L’elemento distintivo di Sakè Boutique Izakaya è senza dubbio la carta dei sakè, pensata per valorizzare al meglio questa antica bevanda fermentata, ancora poco conosciuta in Italia. Il sakè giapponese, prodotto dalla fermentazione del riso, viene classificato in base al grado di sbramatura del chicco e all’eventuale aggiunta di alcol a fine fermentazione. Qui gli ospiti possono degustare sakè al calice, scegliendo tra sakè leggeri e floreali, perfetti per chi si avvicina per la prima volta a questa bevanda, sakè più strutturati e complessi, per palati raffinati ed esperti. Ma anche varianti invecchiate e speciali, ideali per chi vuole scoprire le sfumature più pregiate del sakè.

Oltre al sakè, la proposta si amplia con una selezione di distillati nipponici, tra cui whisky giapponese e shochu. La passione per la mixology si riflette anche nella cocktail list, che presenta drink creativi a base di sakè e altri ingredienti tradizionali giapponesi, per un’esperienza di degustazione innovativa e coinvolgente.

Un’atmosfera raffinata nel cuore dell’Aventino

L’ambiente di Sakè Boutique Izakaya è stato pensato per trasportare gli ospiti in un vero angolo del Giappone. Il design richiama l’eleganza minimalista nipponica, con materiali naturali, illuminazione soffusa e dettagli curati che creano un’atmosfera accogliente e rilassante. Il locale si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di cucina giapponese e per chi desidera esplorare il mondo del sakè in un contesto raffinato e autentico.