Acqua dei rubinetti: la buona abitudine spesso ignorata, cosa devi fare

C’è una buona abitudine che tutti dovrebbero adottare e che riguarda l’acqua che sgorga dai rubinetti, ecco cosa bisogna fare.

L’acqua dei rubinetti è usata ogni giorno per tantissimi scopi, non solo serve per la propria igiene quotidiana ma anche per preparare i pasti e addirittura c’è chi la usa per bere, buona prassi che permette di non inquinare comprando quella contenuta nelle bottiglie di plastiche.

Poter aprire il rubinetto per avere l’acqua corrente a propria disposizione è di certo una comodità che tutti noi diamo per scontata, e che risolve un bel po’ di problemi. Quanto può essere faticosa la vita senza tutta l’acqua che si vuole a propria disposizione da usare in bagno, per lavare il bucato o in cucina, per cucinare?

Però c’è un piccolo dettaglio che sfugge a tanti, eppure è una buona abitudine che si dovrebbe attuare almeno una volta a settimana. Di seguito vi sveliamo di cosa si tratta.

Come rendere sicura l’acqua dei rubinetti

A svelare cosa andrebbe fatto ogni settimana per rendere sicura l’acqua che sgorga dal rubinetto è stato un tecnologo alimentare che ha postato sui social un video in cui spiega il grande pericolo a cui tutti vanno incontro.

Cristian Panarelli ha indicato che è necessario effettuare una pulizia dei rubinetti da cui fuoriesce l’acqua in casa, siano essi posizionati sul lavabo del bagno o sul lavandino della cucina. In particolare è il filtro che bisogna smontare per pulirlo in profondità.

In questa parte del rubinetto, infatti, possono annidarsi germi e batteri che possono provocare danni anche seri alla salute. Secondo l’esperto non è quindi sufficiente lavare esternamente la rubinetteria o i sanitari, ma è necessario svitare la parte da cui esce l’acqua.

Così facendo è possibile anche eliminare eventuali residui di sporco e di calcare che va a depositarsi sul filtro. Per stare tranquilli dopo averlo smontato basta lavare il filtro con un detergente sanificante che possa anche avere un’azione disinfettante. In commercio ci sono tanti prodotti adatti ma potete usare anche della semplice candeggina.

Dopo aver pulito il tutto vi basta rimontare i filtri così potrete stare tranquilli e dormire sonni tranquilli, non rischierete intossicazioni di alcun tipo. In più, con il filtro pulito, il getto di acqua sarà più fluido perché non ci sarà più nulla a ostruirne il passaggio.

Per rendere questa pratica efficace e sicura per la propria salute va ripetuta con una certa costanza. L’esperto dice di pulire i filtri con una cadenza di una volta a settimana.