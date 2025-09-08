In tanti usano la spugnetta per lavare i piatti, ma la spazzola è una scelta migliore: ecco il motivo che forse non conosci.

Ogni giorno laviamo i piatti e, se non sono molti, conviene farli a mano, piuttosto che in lavastoviglie. È una questione di rapidità e anche di evitare inutili sprechi. Sappiamo bene come la spugna da cucina possa essere uno degli oggetti in cui si accumulano più batteri e germi vari.

Questo perché le spugne tendono a trattenere parecchia acqua e ciò le fa restare umide a lungo, spianando la strada alla diffusione di microrganismi. Molto interessante è uno studio condotto da un Istituto norvegese di ricerca norvegese e Università cattolica portoghese.

Gli studiosi, infatti, hanno messo a confronto la sicurezza microbiologica di spugne e spazzole per lavare i piatti e avrebbero concluso che è la spazzola la scelta migliore rispetto alle spugne. Ma da cosa è emerso, tutto ciò? Le motivazioni e la ricerca sono apparse sulla rivista International Journal of Food Microbiology.

Spugne e spazzole per lavare i piatti, perché la spazzola è meglio: cosa hanno scoperto i ricercatori

A tal proposito, gli scienziati hanno messo a confronto tre modelli di spugne nuove e tre spazzole.

Dall’esperimento, è emerso che le spazzole contenevano un numero inferiore di batteri e non consentivano a essi di continuare a esistere per lungo tempo. Le spugne, invece, anche dopo giorni contenevano ancora microbi, e anzi, ne favorivano l’aumento.

Lo studio ha visto partecipare circa 10.000 consumatori da Danimarca, Francia, Ungheria, Germania, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna e UK. Da questa analisi si è scoperto che la lavastoviglie resta il mezzo più usato, con il 44%, mentre le spugne il più usato se si decide di lavare i piatti a mano, con il 36%, e solo il 14% usa delle spazzole.

In Spagna e Portogallo, le spugne sono usate addirittura sei volte di più, rispetto alle spazzole lavapiatti. In Norvegia, invece, si usano molto le spazzole. Ora, dallo studio si è scoperto, in definitiva, che le spugne sono sostituibili e costano poco, ma producono più spazzatura, si possono sterilizzare in microonde e hanno due superfici diverse, tra cui un lato ruvido che è comodo per le macchie difficili.

Il punto è che le spugne accumulano troppi batteri e bisogna cambiarle almeno ogni settimana. Le spazzole invece strofinano più facilmente, sono più semplici da pulire, e più economiche nel tempo, perché non bisogna sostituirle così spesso.