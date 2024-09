Aerei, ecco i due giorni della settimana in cui i voli sono più convenienti

Quali sono i due giorni della settimana in cui i voli aerei sono più convenienti? L’ultima analisi non lascia dubbio in merito.

Chi deve viaggiare in aereo e vuole risparmiare è portato a trovare delle strategie che gli consentano di spendere di meno. Per questo motivo sono in tanti ad essere interessati a questo tipo di argomento. Sapere quando poter prenotare il volo in aereo ed essere sicuri di pagarlo pochissimo è un grande vantaggio.

Per cui se siete tra coloro che vogliono fare un viaggio a bordo di un aereo ma senza spendere troppo andiamo a vedere con esattezza quali sono i giorni della settimana in cui i voli costano meno. E vi sveliamo anche in perché.

Ecco quando i voli in aereo sono più convenienti, in questi due giorni della settimana si spende pochissimo

Prendete nota perché questa informazione può rivelarsi molto utile per voi che state cercando di prenotare un volo in aereo a basso costo.

Abbiamo visto come prenotare un volo quasi gratis in qualsiasi stagione ma stavolta ci concentriamo sui giorni della settimana. Infatti ci sono due giorni che sono più indicati per volare risparmiando qualche euro perché i prezzi sono più bassi.

Il motivo è semplice, si tratta di giorni in cui la cabina resta, diciamo così, mezza vuota. Dal momento che si registrano meno vendite e dato il calo di affluenza di viaggiatori, è molto probabile che le compagnie aeree, pur di riempire il volo, pratichino dei ribassi sul costo del biglietto.

E quindi se voi volete viaggiare spendendo poco potete prenotare il vostro viaggio e comprare il ticket proprio in questi due giorni. Il dato è apparso addirittura sulle pagine del Corriere della Sera che prendeva in analisi le vendite di biglietti e il riempimento medio degli aerei che, secondo l’associazione internazionale aviolinee, in Europa sono stati dell’83.5%. Dato relativo ai primi sette mesi dell’anno.

I giorni in cui i biglietti costano meno perché si registra un calo delle vendite sono il martedì e il mercoledì. Di conseguenza è più probabile che le compagnie aeree che ancora non hanno venduto i biglietti a ridosso dell’orario del volo abbassino di molto la tariffa.

Invece i giorni in cui si vola di più sono domenica, lunedì e venerdì. Automaticamente se prenotate il volo in questi giorni dopo aver letto i segreti sugli aerei, con tutta probabilità li pagherete a prezzo pieno o addirittura maggiorato. Ovviamente a ridosso di feste e ricorrenze questi dati potrebbe non essere più valido.