Ai Ai, il testo della canzone di Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2026.

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia Ai Ai

Ai Ai,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)

– Bye Bye

Ma come – Bye ?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ai Ai

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

E uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

Rip. ritornello

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev (Ai Ai)

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

Rip. ritornello

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco

casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

Rip. ritornello

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai