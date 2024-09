Al Teatro Sala Umberto di Roma andrà in scena “Inimitabili” tratto dall’omonimo programma di Rai Cultura.

Lo spettacolo, suddiviso in tre giorni, dedica un capitolo di circa un’ora e dieci a ciascuno dei tre grandi italiani celebrati sul palcoscenico: a Giuseppe Mazzini venerdì 27 settembre, a Gabriele d’Annunzio sabato 28 , a Filippo Tommaso Marinetti domenica 29 settembre.

La regia di Edoardo Sylos Labini, la drammaturgia di Angelo Crespi, le musiche originali di Sergio Colicchio promettono di far viaggiare gli spettatori dentro la vita, i pensieri e le azioni di questi uomini.

Persone coraggiose e controcorrente che hanno contributo a costruire l’immaginario culturale del nostro Paese.

Al Teatro Sala Umberto “Inimitabili” è esperimento “cross-mediale”

Lo spettacolo “Inimitabili” prende spunto da una trasmissione televisiva di Rai3, in onda da marzo 2024, in cui Edoardo Sylos Labini porta in video le vite di Mazzini, d’Annunzio e Marinetti.

Un esperimento nuovo — in termini contemporanei si definirebbe crossmediale — in cui la scrittura televisiva diventa disegno preparatorio di un testo teatrale che, a sua volta, non teme di avventurarsi verso le frontiere e le potenzialità narrative del video.

Teatro Sala Umberto, venerdì 27 settembre: primo capitolo con Giuseppe Mazzini

Si parte da quel Mazzini eroe del Risorgimento, esule per tutta la vita e ispiratore di quella agognata Repubblica che sarebbe venuta alla luce più di settanta anni dopo la sua morte.

Irruente, mai domo, eppure raffinato pensatore, fu insieme a Garibaldi, trascinatore del movimento che condusse all’Unità d’Italia.

Dalle Cinque Giornate di Milano, passando per la Repubblica Romana e per il lungo esilio in terra straniera, fino alla morte quasi solitaria, Edoardo Sylos Labini ne traccia il percorso umano e politico.

Sala Umberto, sabato 28 settembre: secondo capitolo con Gabriele d’Annunzio

Il testo segue l’ascesa di d’Annunzio a partire dal periodo romano, quando il giovane poeta sgomita per il successo.

Se ne passano in rassegna i fasti, l’esuberante vitalità, l’eroismo, soprattutto durante la prima Guerra mondiale e la successiva presa di Fiume, che ne fecero il riconosciuto Vate degli Italiani, fino all’ultimo periodo in cui al Vittoriale erige il museo di se stesso.

C’è spazio per i suoi molti amori e per quelli tormentati con la moglie Maria Hardouin e con la grande Eleonora Duse; c’è spazio per la politica e in particolare per la letteratura e la poesia che sono il lascito più resistente di d’Annunzio.

Ultimo capitolo di domenica 29 settembre è dedicato a Marinetti

L’ultimo giorno di spettacolo è dedicato al creatore del Futurismo, prima grande Avanguardia a irrompere sulla scena internazionale e distruggere la quiete ottocentesca dell’arte e della letteratura.

Dai giovanili turbamenti in terra d’Egitto e poi a Parigi, passando per il successo come scrittore e come impresario di artisti, poeti e musicisti, fino alla maturità piena, il racconto ripercorre l’esistenza, all’insegna della velocità e del desiderio di infrangere le regole, di uno dei più grandi intellettuali del Novecento.

Il Teatro Sala Umberto si trova in Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

Orario spettacoli “Inimitabili”: venerdì 27 ore 21; sabato 28 ore 21; domenica 29 ore 17

prezzo biglietto da 25,00 € a 18,00 €, disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

“Inimitabili” è una produzione Teatro della Toscana • Società per Attori s.r.l. • RG Produzioni