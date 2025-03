Alle ore 10.16 di oggi, lunedì 10 marzo, nel quartiere napoletano di Scampia sono iniziati i lavori di demolizione della Vela Gialla, da molti ritenuto uno dei simboli di Gomorra. All’operazione hanno assistito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il vicesindaco e assessore alle Politiche urbane, Laura Lieto, il presidente della Municipalità, Nardella, e i rappresentanti del Comitato Vele.

“Oggi è veramente una bella giornata – ha detto il sindaco all’Ansa – una giornata importante per Napoli e per Scampia. È un momento simbolico in cui inizia la demolizione della Vela Gialla. Siamo riusciti a rispettare i tempi ed è anche un momento emozionante. Oggi il nostro pensiero va anche alle vittime della Vela Celeste”, dove un crollo a luglio scorso provocò 3 morti e 11 feriti.

Dalle ceneri delle Vele, denominate così per la forma futuristica ispirata alle vele, sorgeranno dodici edifici in grado di ospitare ognuno circa 35 nuclei familiari. Sarà una Scampia più accogliente quella cui stanno lavorando in sinergia le istituzioni e che oggi ha salutato l’ultima tappa prima dell’avvio dei lavori, con lo sgombero pacifico delle ultime undici famiglie delle 475 interessate.

“Non è più la Scampia di Gomorra, ma una nuova Scampia”

“Non è più la Scampia di Gomorra, ma una nuova Scampia”, ha detto il sindaco Manfredi, consapevole che ora potranno partire le operazioni di abbattimento di due delle ultime tre Vele rimaste in piedi delle sette originarie, e si potrà così finalmente avviare il progetto “Restart Scampia” di recupero dell’intera area.

Le Vele vennero progettate tra gli anni Sessanta e Settanta dall’architetto Francesco Di Salvo che si ispirò alle linee di uno dei padri dell’architettura moderna, lo svizzero-francese Le Corbusier. Il progetto di riqualificazione dell’area prevede che ne rimarrà in piedi solo una: si tratta di quella Celeste dove lo scorso luglio persero la vita tre persone dopo il crollo di un ballatoio.

Una tragedia che, come ammette lo stesso Manfredi, ha accorciato i tempi per attuare gli sgomberi previsti. Ora si guarda al futuro: la scadenza fissata dal progetto “Restart” per vedere la nuova Scampia è la fine del 2027, ma già a metà del 2026, stando al cronoprogramma, dovrebbero veder la luce le prime nuove costruzioni destinate a sostituire le Vele abbattute.