Alberghi, perché dovresti sempre far rotolare una bottiglia d’acqua sotto al letto: il segreto

Quando alloggiate negli alberghi dovreste sempre far rotolare una bottiglia d’acqua sotto al letto, vi spieghiamo il perché.

Nonostante negli ultimi anni i viaggiatori per diletto scelgano di soggiornare in bed&breakfast o in strutture ricettive diversi dai classi hotels, c’è ancora una grande fetta di turisti che non rinunciano ai servizi offerti dagli albergatori di professione.

Quindi, se anche voi siete tra i nostalgici che ancora preferiscono prenotare una camera in un albergo c’è un piccolo trucco che potete mettere in pratica per dormire sonni tranquilli. Stiamo parlando del trucco della bottiglia.

Perché il trucco della bottiglia da far scivolare sotto al letto in albergo può salvarvi la vita

Lo sappiamo, vi state chiedendo a cosa possa mai servire far rotolare una bottiglia di acqua al di sotto del letto di un albergo. Potrebbe sembrarvi un gesto senza alcun senso e invece è importante, alcune persone lo fanno da anni e affermano di sentirsi molto più sicure, dopo averlo fatto.

Andiamo per gradi. Prima di tutto spieghiamo che questo suggerimento lo ha diffuso ai suoi followers una hostess, che ha pubblicato sui social un video in cui elenca tutti i dettagli di questa pratica.

Di certo è una persona molto competente, dato che viaggia molto e di camere di albergo ne deve aver viste in grande quantità per via del suo lavoro. Così, l’assistente di volo Esther Sturrus ha spiegato che quando si trova a varcare la soglia della sua stanza, in qualsiasi hotel lei sia, è solita usare il trucco della bottiglia.

In cosa consiste? L’hostess che lavora per la compagnia aerea olandese KLM ha chiarito che mette in pratica questo piccolo trucco per controllare di essere al sicuro. Ma in che senso? In pratica facendo rotolare la bottiglia di acqua sotto al letto, assicurandosi che esca dall’altro lato, si accerta che non ci sia nessuno lì nascosto.

Il riferimento è a un potenziale ladro nascosto che sta aspettando solo il momento per effettuare una rapina al malcapitato di turno. Potrebbe sbucare fuori quando si lascia la stanza per la cena, ad esempio. Ma il malintenzionato potrebbe essere anche uno stupratore.

Ora, non sappiamo quali tipi di hotel frequenti questa assistente di volo… Di fatto appare molto strano che una persona possa nascondersi sotto al letto di una qualsiasi stanza. È più facile che ci siano delle cimici nel materasso dell’albergo. Ma visto che lei è una addetta ai lavori le crediamo sulla fiducia.

Non lasciatevi allarmare, però. Di solito le stanze di albergo sono sicure per cui potete prendere per buono il trucco della bottiglia solo per controllare che non ci sia dello sporco sotto di esso.