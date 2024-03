Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. “È un onore incredibile. Provo l’immensa gioia e l’enorme responsabilità di entrare a far parte di una Maison de Couture che ha la parola ‘bellezza’ scolpita su una storia collettiva fatta di eleganza distintiva, raffinatezza ed estrema grazia”.

Dal prossimo 2 aprile Alessandro Michele, ex creative director di Gucci, entrerà a far parte della Maison Valentino e la sua collezione di debutto sarà la primavera del 2025 che sarà presentata durante la Paris Fashion Week di settembre.

Il saluto di Piccioli alla maison

Solo qualche giorno fa il precedente direttore creativo, Pierpaolo Piccioli, aveva annunciato la fine della sua collaborazione con il brand, in cui ha lasciato un segno indelebile. “Dal 2016, Pierpaolo Piccioli, nel ruolo di direttore creativo, ha influenzato significativamente il percorso della maison con la sua visione, dedizione e spirito innovativo, influenzando un capitolo cruciale nella storia dell’azienda”, aveva fatto sapere l’azienda in una nota.

Queste le parole di Piccioli: “Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre. Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di queste storia bella che è mia e nostra. Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile. Questo patrimonio d’amore, di sogni, di bellezza e di umanità, lo porto con me, oggi e per sempre. Questa è la bellezza che abbiamo creato, è vita, speranza, opportunità e gratitudine, è la mia gente, il mio cuore, è l’amore che ti regala tutte le possibilità del mondo, soprattutto quelle che da solo non potresti immaginare. Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile in un modo o nell’altro tutto questo, è stato un privilegio e un onore condividere il mio percorso, e i miei sogni, con voi. E grazie al signor Valentino e a Giancarlo Giammetti che mi hanno consegnato i loro”.