Alessia Marcuzzi, la crema effetto lifting amata dalla conduttrice

Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto la sua passione per la moda e per la skincare, tutt’altro! Ha anche creato una crema effetto lifting

La conduttrice televisiva amata dal pubblico si è sempre distinta per professionalità e simpatia. Con l’avvento dei social però è emersa un’altra sua qualità che è stata subito accolta con entusiasmo da tutti i suoi fan: la passione per la bellezza, soprattutto per la cura della pelle.

La Marcuzzi è stata una delle prime celebrità ad imboccare la strada delle Influencer con un brand tutto suo. Luce Beauty è infatti il marchio per cosmesi firmato Alessia Marcuzzi che spesso appare sui suoi profili social, soprattutto su Instagram dove il volto noto del piccolo schermo ha un seguito di oltre 5 milioni di follower

L’ex presentatrice delle Iene inoltre ha fondato nel 2012 anche un brand dedicato alla produzione artigianale di borse di alta qualità, marksandangels, a riprova del fatto che Alessia ha uno spiccato spirito imprenditoriale.

Un prodotto naturale adatto a tutti i tipi di pelle

Alessia Marcuzzi ha creato una crema lifting che sta avendo un grande successo tra i suoi fan. La conduttrice partecipa attivamente allo sviluppo delle formule dei suoi prodotti e uno dei più apprezzati è proprio la crema giorno effetto lifting, un trattamento studiato per offrire idratazione profonda e migliorare l’aspetto della pelle, grazie alla sua ricchezza di acido ialuronico e ingredienti naturali.

“Ecco la mia nuova linea di prodotti illuminanti ANTI MACCHIA per pelli sensibili: lozione esfoliante, siero depigmentante e crema anti age schiarente! Saranno disponibili online dal 15 ottobre per gli iscritti alla mailing list. Andate sul link nella mie storie.” E’ l’annuncio che la conduttrice ha fissato qualche settimana fa sulla bacheca di Instagram, allegando un video che la immortala mentre si presta allo shooting fotografico per la pubblicità.

La crema è composta al 98% da ingredienti di origine naturale. Presenta l’ acido ialuronico, che idrata in profondità e aiuta a trattenere l’acqua nella pelle; l’ estratto di fico d’India e aloe vera, che sostengono l’azione idratante e rinforzano la barriera cutanea, promuovendo la rigenerazione cellulare; la peptide liftante che migliora l’effetto tensore e riduce rughe sottili e perdita di volume.

Non mancano la vitamina E che contrasta i danni dell’ossidazione e dei raggi solari, stimola il collagene, migliorando elasticità e luminosità e gli oli naturali (di oliva, carciofo e mandorla) che nutrono intensamente la pelle.

La crema lifting amata e creata da Alessia Marcuzzi è adatta a pelli secche, mature o denutrite e fornisce idratazione, inoltre rassoda e illumina. L’effetto lifting infatti distende il viso e rende la pelle più compatta e uniforme mentre la protezione antiossidante ripara i danni causati da ossidazione e raggi UV. E’ ideale per pelli secche come trattamento da giorno. Per pelli miste o grasse, è consigliato usarla di sera per evitare lucidità.