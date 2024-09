Altro che candeggina! Con questi rimedi i tuoi vestiti bianchi ritorneranno come nuovi e spenderai pochissimo

Che brutta cosa ritrovarsi con i vestiti bianchi pieni di macchie, ma con questi rimedi naturali torneranno come nuovi: addio candeggina.

Ritrovarsi con un bucato sporco, non è di certo una sensazione piacevole, soprattutto se sono macchie particolarmente ostinate che non vengono via facilmente. È pur vero che con l’utilizzo della lavatrice una parte di questo problema viene risolto, ma per alcune tipologie nemmeno questo basta.

Basti pensare ad esempio a quelle che si formano sui capi bianchi, che possono presentarsi in qualsiasi momento e per nulla facili da mandare via. Quante volte, infatti, pur mettendo tutto in lavatrice le macchie non sono mai sparite del tutto, lasciando anche aloni poco piacevoli?

Quando questo accade, la candeggina sembra essere l’unica via possibile. Ma è davvero così efficace come sembra? La risposta è NO. Anzi in alcuni casi risulta essere anche piuttosto aggressiva. Ecco perché è importante trovare qualche valida alternativa che renda tutto più facile e veloce

Basta usare la candeggina, da oggi le macchie sui vestiti bianchi si eliminano con questi rimedi naturali: tutti super efficaci

Pur essendo molto utilizzata in casa, la candeggina ha degli effetti negativi da non sottovalutare. Non solo è particolarmente aggressiva su determinate superficie e tessuti, ma è anche particolarmente tossica se mescolata con altri prodotti. Proprio per questo il suo consumo andrebbe ridotto al minimo.

Come fare allora per eliminare le macchie più ostinate dai vestiti bianchi? Semplicemente, basterà utilizzare dei rimedi alternativi e del tutto naturali che permetteranno di far ottenere un risultato perfetto.

Il primo rimedio prevede l’utilizzo del perossido d’idrogeno, ossia la comunissima acqua ossigenata. Grazie alla sua composizione chimica, risulta perfetta per sbiancare e rimuovere le macchie come quelle di sangue, di sugo e macchie di ruggine. Basterà aggiungerne mezza tazza in lavatrice e avviare il classico ciclo di lavaggio. Il risultato sarà pazzesco.

Altra valida alternativa è quella del limone, che – grazie alla presenza dell’acido citrico – eliminerà le macchie ed avrà anche un effetto igienizzante. Per render questo trucchetto efficace, si dovranno immergere i capi da trattare in acqua calda in cui si è fatto bollire un limone. Si lascerà in ammollo per circa un’ora e poi si potrà procedere con il lavaggio in lavatrice.

Infine, anche l’aceto bianco è perfetto per eliminare le macchie. Versare mezza tazza di aceto in lavatrice con il solito detersivo e avviare il ciclo di lavaggio. I capi risulteranno igienizzati, bianchissimi ed anche incredibilmente morbidi.