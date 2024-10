Altro che OnlyFans e social vari, i veri influencer dovrebbero essere i medici, gli infermieri e i professori

La notizia è di qualche giorno fa: l’ennesima influencer, con un account su OnlyFans, è accusata di aver trasferito in maniera un po’ vaga e sospetta la sua residenza in Svizzera ed aver evaso più di un milione di euro. Il nome non importa, così come i dettagli della vicenda giudiziaria. Non è questo il punto.

Il punto è: ma davvero una ragazza che si mostra su OnlyFans è considerata un’influencer per gli italiani? Sì, davvero. D’altronde, OnlyFans, come Instagram, sembra essere diventato un ascensore sociale per molte donne e uomini di questo Paese. E questo è uno dei problemi.

Una premessa necessaria: ognuno è libero di guadagnare come vuole, ci mancherebbe. Tuttavia, il problema è nella differenza tra chi guadagna molto contribuendo poco al bene comune e chi, pur essendo un ingranaggio fondamentale della società, continua a guadagnare una miseria.

Perché, e questo non è trattabile, se vogliamo una società libera e sana, abbiamo bisogno di questi ingranaggi. Fatevene una ragione.

In una società libera e sana, gli influencer non dovrebbero essere questi personaggi da quattro soldi, ma tutti coloro che sono fondamentali per il funzionamento del meccanismo comune. Come, per esempio, i professori che ogni giorno, malpagati, vanno a scuola e fanno del loro meglio per insegnare qualcosa ai loro studenti spesso svogliati. Oppure, per fare un altro esempio, i medici e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale.

E invece, qui e oggi, gli italiani preferiscono come influencer questi pseudo artisti. I dottori, di solito, invece li picchiano. Con il risultato che alla fine, esasperati, i medici e i dottori e gli infermieri italiani ormai fanno la fila per scappare all’estero.

Nella differenza di reddito tra questi influencer e i nostri professori e i nostri medici e i nostri infermieri c’è tutta la differenza tra quel che dovrebbe essere la nostra società e quel che è diventata.