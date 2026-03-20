La diagnosi precoce dell’Alzheimer potrebbe presto diventare più semplice, veloce e meno invasiva. Un nuovo studio apre infatti la strada a un possibile tampone nasale capace di individuare i segnali della malattia ancora prima della comparsa dei sintomi.

Si tratta di una prospettiva che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viene diagnosticata una delle patologie neurodegenerative più diffuse al mondo.

Un tampone nasale per individuare l’Alzheimer

La ricerca, pubblicata su Nature Communications e condotta da un team della Duke University, ha sperimentato un metodo innovativo basato su un semplice prelievo nasale.

La procedura è simile a quella di un tampone, ma viene effettuata in una zona più profonda del naso, dove sono presenti cellule nervose legate all’olfatto. Queste cellule hanno una connessione diretta con il cervello e possono fornire informazioni preziose su ciò che accade a livello neurologico.

In pochi minuti, i ricercatori sono in grado di raccogliere cellule nervose e immunitarie e analizzarne il comportamento.

Come funziona il test

Il funzionamento del test è basato sull’analisi genetica delle cellule prelevate. Dopo il campionamento, gli scienziati studiano l’attività dei geni all’interno delle cellule. Questo permette di individuare eventuali alterazioni tipiche dell’Alzheimer, anche quando la malattia non ha ancora manifestato sintomi evidenti.

In pratica, il tampone non cerca direttamente la malattia, ma analizza i segnali biologici che ne anticipano lo sviluppo. Questo approccio potrebbe rappresentare un enorme passo avanti rispetto ai metodi attuali, spesso più invasivi o costosi.

Perché potrebbe essere rivoluzionario

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo metodo è la possibilità di identificare l’Alzheimer in una fase molto precoce.

Oggi la diagnosi arriva spesso quando i sintomi sono già evidenti, come problemi di memoria o difficoltà cognitive. Intervenire prima potrebbe invece permettere strategie di prevenzione o trattamenti più efficaci.

Inoltre, il tampone nasale è una procedura rapida, ambulatoriale e potenzialmente accessibile a un numero maggiore di persone rispetto ad altri esami più complessi.

I risultati dello studio

Lo studio ha coinvolto un gruppo di partecipanti, confrontando i campioni prelevati da persone sane e da soggetti con Alzheimer in fase iniziale o già diagnosticato.

Analizzando milioni di dati relativi all’attività genetica delle cellule, i ricercatori sono riusciti a individuare schemi precisi che distinguono i diversi gruppi.

In particolare, il test ha mostrato la capacità di riconoscere alterazioni cellulari anche in persone che non presentavano ancora sintomi evidenti, ma che avevano già segnali della malattia a livello biologico.

Questo è uno degli elementi più promettenti: la possibilità di individuare il rischio prima che la patologia si manifesti clinicamente.

Un’alternativa ai test attuali

Attualmente, la diagnosi di Alzheimer si basa su una combinazione di test cognitivi, esami di imaging e analisi del liquido cerebrospinale.

Questi metodi possono essere invasivi, costosi o non sempre facilmente accessibili.

Il tampone nasale potrebbe rappresentare un’alternativa più semplice e meno invasiva, offrendo informazioni dirette sullo stato del cervello attraverso cellule facilmente raggiungibili.

Secondo gli esperti, questo approccio potrebbe anche risultare più sensibile rispetto ad alcuni test basati sul sangue.

Nonostante i risultati promettenti, il test è ancora in fase di studio. I ricercatori stanno ampliando le analisi su gruppi più numerosi per confermare l’affidabilità del metodo e valutarne l’applicazione su larga scala.

Un altro obiettivo è capire se questo tampone possa essere utilizzato anche per monitorare l’efficacia dei trattamenti nel tempo.

Se i risultati saranno confermati, in futuro potrebbe diventare uno strumento utile non solo per la diagnosi, ma anche per la gestione della malattia.