America contro TikTok, 14 Stati hanno fatto causa: dannoso per la salute mentale di bambini e adolescenti

L’America contro TikTok: 14 stati hanno fatto causa al gigante cinese per pratiche commerciali dannose che prendono di mira gli adolescenti. Ultimo ad aderire è stato l’Illinois (Chicago). La causa sostiene che la piattaforma ha preso di mira bambini e adolescenti con pratiche commerciali dannose.

L’annuncio è stato dato dal procuratore generale dell’Illinois Kwame Raoul. L’Illinois, scrive Vi Nguyen della Nbc, ha aderito alla causa contro TikTok insieme ad altri 13 stati, accusando la piattaforma di social media di utilizzare pratiche commerciali dannose che prendono di mira bambini e adolescenti e hanno un impatto negativo sulla loro salute mentale.

Gli stati chiedono multe per TikTok. L’ufficio di Raoul ha affermato che la causa dello Stato mira a ottenere un provvedimento ingiuntivo e sanzioni pecuniarie. “La nostra causa sostiene che, nonostante avessero informazioni che dimostravano che un uso eccessivo può causare gravi danni ai bambini, TikTok ha intenzionalmente progettato la sua piattaforma per catturare il più possibile il tempo e l’attenzione dei suoi utenti”, ha affermato Raoul.

Più di 3 ore al giorno

La causa nasce da un’indagine bipartisan a livello nazionale avviata nel 2022. “Sosteniamo inoltre che TikTok indirizza deliberatamente e con successo prodotti che creano dipendenza ai minori, nonostante sia consapevole del potenziale di gravi danni, privazione del sonno, depressione, ansia, autolesionismo e persino suicidio”, ha affermato.

La causa sostiene che TikTok abbia violato le leggi a tutela dei consumatori e stia manipolando gli utenti vulnerabili a scopo di lucro. “TikTok ha creato un prodotto progettato per massimizzare i ricavi pubblicitari e mantenere gli utenti sulle sue piattaforme il più a lungo possibile per mostrare più annunci e utilizzare i suoi dati per cercare più opportunità pubblicitarie”, ha affermato Raoul.

Secondo il ministero della salute degli Usa gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno sui social media corrono il doppio del rischio di soffrire di cattiva salute mentale. Il procuratore generale dell’Illinois ha affermato che alcune funzionalità dell’app, come i filtri, stabiliscono standard di bellezza irrealistici e possono rivelarsi decisamente pericolose per gli utenti.

“I chirurghi plastici hanno persino segnalato un aumento di pazienti che cercano procedure per apparire meglio sullo schermo e hanno osservato che gli effetti avanzati di TikTok hanno offuscato il confine tra fantasia e realtà”, ha affermato.

Cosa ha replicato TikTok

TikTok ha rilasciato la seguente dichiarazione alla Nbc Chicago. “Siamo fortemente in disaccordo con queste affermazioni, molte delle quali riteniamo inaccurate e fuorvianti. Siamo orgogliosi e rimaniamo profondamente impegnati nel lavoro che abbiamo svolto per proteggere gli adolescenti e continueremo ad aggiornare e migliorare il nostro prodotto.

“Forniamo solide misure di sicurezza, rimuoviamo in modo proattivo i presunti utenti minorenni e abbiamo lanciato volontariamente funzionalità di sicurezza come limiti predefiniti di tempo di utilizzo dello schermo, associazione familiare e privacy di default per i minori di 16 anni.

“Ci siamo impegnati a collaborare con i procuratori generali per oltre due anni ed è incredibilmente deludente che abbiano preso questa decisione anziché collaborare con noi su soluzioni costruttive alle sfide dell’intero settore”.