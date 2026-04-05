Se hai sempre rimandato l’idea di iniziare a correre, smetti di aspettare: aprile è il mese perfetto per infilare le scarpe e uscire. Non è un caso se ogni primavera le piste e i parchi si riempiono di nuovi runner. Vediamo allora perché aprile offre condizioni uniche per chi vuole iniziare, e soprattutto come farlo nel modo giusto, evitando gli errori che mandano quasi tutti in infermeria nelle prime settimane.

Perché aprile è il mese ideale per iniziare a correre

Non è solo questione di “fa bello”. Ci sono ragioni fisiologiche, climatiche e psicologiche concrete che rendono aprile superiore a qualsiasi altro mese dell’anno per chi parte da zero.

1. Temperatura perfetta Tra i 10°C e i 16°C il corpo lavora in modo ottimale: meno stress cardiovascolare rispetto all’estate, nessun rischio da freddo intenso come in inverno. La sudorazione è equilibrata e la fatica percepita è molto più bassa.

2. Luce naturale Le giornate si allungano: puoi uscire dopo lavoro con ancora luce solare. La vitamina D prodotta dalla luce naturale migliora umore e recupero muscolare, due fattori chiave per mantenere la costanza.

3. Effetto reset psicologico La primavera attiva una motivazione naturale al cambiamento. Studi di psicologia comportamentale confermano che i “nuovi inizi stagionali” aumentano la probabilità di mantenere una nuova abitudine nel tempo.

4. Obiettivi realistici a portata di mano Iniziando ad aprile, hai 10-12 settimane per prepararti alle corse estive e agli eventi running autunnali, come le classiche maratone e half marathon di ottobre.

I 5 errori che causano il 90% degli infortuni nei principianti

L’entusiasmo di aprile è un’arma a doppio taglio. Troppe persone iniziano forte e si fermano dopo due settimane per un dolore al ginocchio o un’infiammazione al tendine. Ecco cosa evitare.

Errore 1 – Partire troppo forte Il corpo non è abituato allo stress meccanico della corsa: muscoli, tendini e articolazioni hanno bisogno di settimane di adattamento progressivo. La regola pratica è semplice: se non riesci a tenere una conversazione mentre corri, stai andando troppo veloce.

Errore 2 – Ignorare il riscaldamento Cinque minuti di camminata veloce prima di correre riducono drasticamente il rischio di strappi e distorsioni. Non saltarlo mai, nemmeno quando hai fretta.

Attenzione: lo stretching statico prima della corsa è controproducente: indebolisce temporaneamente il muscolo. Fallo sempre dopo l’allenamento, mai prima.

Errore 3 – Aumentare i chilometri troppo in fretta La regola del 10% è sacra nel running: non aumentare il volume settimanale di oltre il 10% rispetto alla settimana precedente. Se questa settimana hai corso 10 km totali, la prossima non superare gli 11 km.

Errore 4 – Scarpe sbagliate Correre con scarpe da ginnastica generiche o consumate è una delle principali cause di periostite tibiale, fascite plantare e dolore al ginocchio. Vai in un negozio specializzato e fai un’analisi del passo, solitamente gratuita.

Errore 5 – Non recuperare abbastanza Il miglioramento fisico avviene durante il recupero, non durante l’allenamento. Almeno un giorno di riposo completo tra una sessione e l’altra è fondamentale nelle prime 4-6 settimane.

Piano di allenamento per principianti: le prime 4 settimane

Questo piano usa il metodo run-walk (corri-cammina), il più efficace e sicuro per chi parte da zero. L’obiettivo non è la velocità, ma costruire resistenza senza infortuni.

Settimana 1 — 3 sessioni Schema: 1 minuto di corsa / 2 minuti di camminata, ripetuto 8 volte. Durata totale: circa 25 minuti.

Settimana 2 — 3 sessioni Schema: 2 minuti di corsa / 2 minuti di camminata, ripetuto 7 volte. Durata totale: circa 28 minuti.

Settimana 3 — 3 sessioni Schema: 3 minuti di corsa / 1 minuto di camminata, ripetuto 6 volte. Durata totale: circa 24 minuti.

Settimana 4 — 3 sessioni Schema: 5 minuti di corsa / 1 minuto di camminata, ripetuto 4 volte. Durata totale: circa 24 minuti.

Nei giorni di riposo: camminata, stretching o yoga leggero. Mai due sessioni di corsa consecutive nelle prime settimane.

Dopo 4 settimane di questo piano, la maggior parte dei principianti riesce a correre 20-25 minuti continui. È già un risultato straordinario.

Cosa ti serve davvero per iniziare (e cosa puoi rimandare)

Indispensabile:

Scarpe running specifiche — L’unico acquisto davvero necessario. Budget minimo 60-80€, fatti guidare da un esperto in negozio.

— L’unico acquisto davvero necessario. Budget minimo 60-80€, fatti guidare da un esperto in negozio. Calzini tecnici — Costano poco ed evitano le vesciche. Mai il cotone.

— Costano poco ed evitano le vesciche. Mai il cotone. T-shirt traspirante — Qualsiasi tessuto tecnico va bene.

— Qualsiasi tessuto tecnico va bene. Un’app gratuita — Strava o Nike Run Club per tenere traccia dei progressi.

Puoi rimandare: smartwatch, integratori, abbigliamento compressivo, cintura porta-telefono. Utili, ma non necessari per iniziare.

Domande frequenti

Quante volte a settimana devo correre all’inizio? Tre volte a settimana è il numero ideale. Permette l’adattamento progressivo lasciando abbastanza tempo al recupero. Non correre mai due giorni consecutivi nelle prime 4 settimane.

Ho dolore ai polpacci dopo la prima uscita: è normale? Sì, un certo indolenzimento muscolare nei primi giorni è normale. Se il dolore è acuto, localizzato su un osso o un’articolazione, o dura più di 4-5 giorni, consulta un fisioterapista prima di continuare.

È meglio correre la mattina o la sera? Ad aprile entrambi i momenti sono ottimi. La mattina garantisce fresco e luce; la sera i muscoli sono più caldi. Scegli in base ai tuoi ritmi: la costanza conta più dell’orario.

Posso iniziare se sono in sovrappeso? Assolutamente sì, con le dovute precauzioni. In caso di sovrappeso significativo, inizia con 3-4 settimane di sola camminata veloce prima di introdurre la corsa. Le articolazioni ringrazieranno.

Cosa mangio prima di uscire? Per uscite mattutine brevi (fino a 30 minuti) puoi correre a stomaco vuoto. Nel pomeriggio, attendi almeno 2 ore dopo un pasto principale. Una banana 30-45 minuti prima è uno snack ideale.