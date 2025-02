Apple ha lanciato l’iPhone 16e, un nuovo modello di fascia media che aggiorna il precedente dispositivo economico introdotto nel 2022. Questo smartphone è progettato per supportare Apple Intelligence e monta un chip di ultima generazione A18. Tra le principali novità, spicca la sostituzione del connettore Lightning con una porta USB-C, in conformità con la nuova normativa europea sul caricabatterie unico. Inoltre, il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore da 48 Megapixel e di un modem 5G proprietario denominato Apple C1, progettato interamente dall’azienda di Cupertino.

Caratteristiche tecniche avanzate

L’iPhone 16e presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici con certificazione IP68, che garantisce resistenza a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale innovativo più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Tra le funzionalità aggiuntive spicca il pulsante Azione, che consente di attivare rapidamente diverse opzioni, e il supporto alle funzioni satellitari di Apple, permettendo la comunicazione anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi.

Prestazioni e dichiarazioni ufficiali

“iPhone 16e racchiude le funzioni e le caratteristiche più amate della linea iPhone 16, tra cui un’autonomia eccezionale, la velocità e la potenza del chip A18, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence” ha dichiarato Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Un’opzione potente e più conveniente che permetterà a un numero ancora maggiore di persone di vivere l’esperienza iPhone”.

Disponibilità e prezzi

L’iPhone 16e è disponibile per il preordine dal 19 febbraio, mentre la distribuzione sul mercato inizierà il 28 febbraio. Il dispositivo verrà commercializzato in due colorazioni, bianca e nera. Il prezzo di partenza per la versione con 128 GB di memoria interna sarà di 729 euro.