La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato una proposta destinata a rivoluzionare il modo in cui viaggiamo in aereo: l’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano più grande nella tariffa base dei voli. La misura, se approvata definitivamente, introdurrebbe un cambiamento radicale per milioni di passeggeri, in particolare per quelli che scelgono le compagnie aeree low cost per risparmiare e viaggiare leggeri.

Attualmente, i viaggiatori hanno diritto a portare gratuitamente a bordo un piccolo bagaglio personale, purché possa essere sistemato sotto il sedile. La nuova proposta mira a includere automaticamente anche il bagaglio da cappelliera nella tariffa base, uniformando l’offerta e presumibilmente migliorando la trasparenza sui costi. Tuttavia, secondo le compagnie aeree a basso costo, il provvedimento comporterebbe l’effetto contrario: tutti i passeggeri sarebbero costretti a pagare di più, anche quelli che non intendono usufruire del servizio.

La reazione delle low cost

L’associazione delle compagnie low cost, Aicalf, ha criticato duramente la proposta. Il presidente Alessandro Fonti ha dichiarato che l’inclusione del bagaglio a mano nella tariffa base eliminerebbe la libertà di scelta del consumatore e penalizzerebbe chi viaggia con il solo bagaglio personale. “Perché chi preferisce viaggiare leggero e spendere meno dovrebbe sovvenzionare chi porta due bagagli a bordo?”, si è chiesto.

Fonti ha anche evidenziato un problema pratico: la capacità limitata delle cappelliere. Secondo Aicalf, negli aerei c’è spazio per un solo bagaglio a mano ogni due passeggeri. Oggi, circa il 50% dei viaggiatori rinuncia al secondo bagaglio proprio per evitare costi extra e complicazioni. Obbligare tutti a portare (e pagare) un bagaglio aggiuntivo rischia di congestionare le cabine, causando ritardi all’imbarco, frustrazione tra i passeggeri e la necessità di imbarcare d’urgenza i bagagli in stiva.

L’associazione conclude denunciando la proposta come un “modello a taglia unica” che, anziché tutelare i passeggeri, minaccia di distruggere i tre pilastri del viaggio low cost: scelta, flessibilità e convenienza. La battaglia ora passa all’aula plenaria del Parlamento e, se approvata, potrebbe cambiare per sempre l’esperienza del volo in Europa.