Se vuoi fare in modo che il tuo bagno splenda in pochi minuti, utilizza questo vecchio rimedio della nonna: vedrai che risultati!

Avere un bagno ben pulito e disinfettato è una priorità quotidiana. Lo usiamo tutti i giorni, ed è importante che sia splendente, perché è una delle stanze della casa in cui si accumulano maggiormente germi e batteri.

Più ne abbiamo cura, più ci tuteliamo da infezioni e altri rischi per la salute. D’altronde, sta a noi fare in modo che la pulizia sia quotidiana e quando è possibile, molto più profonda. Non sempre si intende usare prodotti chimici per pulire il bagno, ragion per cui molti ricorrono ai rimedi della nonna, che sono in diversi casi di grande efficacia e che consentono, peraltro, un notevole risparmio.

Questo perché, in larga parte, i prodotti da procurarsi sono già presenti in casa. Scopriamo, dunque, una miscela che è fatta di ingredienti noti e con grande potere sgrassante.

Se vuoi pulire il bagno in poco tempo, questa è la miscela che fa al caso tuo: ti sorprenderà

Tutto quello che devi fare è procurarti dell’aceto bianco, del bicarbonato di sodio e del sapone neutro. Va bene, inoltre, anche il detersivo che comunemente è usato per il lavaggio dei piatti.

Una volta che si ha tutto l’occorrente a disposizione, inserire questi ingredienti in uno spray e la loro reazione effervescente porterà lo sporco ostinato a rimuoversi. Di solito, questo tipo di mix è usato per la pulizia di water, lavandini, doccia, piastrelle.

Essendo naturale, non ha un effetto abrasivo e così non si corre il rischio di apportare danni alle superfici trattate. Ci sono però dei consigli importanti da tenere a mente, per non creare dei vapori che possano risultati tossici e dannosi, ossia mai fare un mix con aceto e candeggina o con aceto e ammoniaca.

Il prodotto, prima dell’uso, deve sempre essere provato su certe parti, piccole porzioni di aree, in modo da verificarne gli effetti. Il detergente non deve essere alla portata di bimbi o animali.

Per fare in modo che il bagno sia sempre ben pulito, bastano pochi accorgimenti, come ad esempio quello di aprire le finestre in bagno, per far entrare aria. Oppure, fare in modo che i rubinetti siano asciutti dopo averli utilizzati. I rimedi della nonna sono molto utili e pratici, e aiutano a risparmiare tempo e soldi.